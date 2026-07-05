El PP reacciona a la entrevista de Page para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha: "Solo le preocupa el PSOE"

La entrevista concedida por el presidente regional, Emiliano García-Page, a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha no ha tardado en agitar el panorama político. La secretaria autonómica del Partido Popular, Carolina Agudo, ha afirmado que las palabras de Page son "el mejor reflejo de un presidente agotado, sin proyecto y absorbido por los problemas internos del PSOE".

Para Agudo, la lectura de la entrevista deja claro que "a Emiliano García-Page solo le preocupa el PSOE". En este sentido, la dirigente del PP ha criticado que el líder socialista analice las crisis de su partido en lugar de ofrecer soluciones para la ciudadanía.

Asimismo, Agudo ha interpretado las críticas lanzadas por Page hacia el presidente del PP regional, Paco Núñez, como "una señal de que claramente le preocupa". Por otro lado, la número dos de los 'populares' ha criticado el intento de García-Page por desvincularse de los ocho diputados nacionales del PSOE por Castilla-La Mancha en el Congreso.

"Han formado parte de su proyecto, han sido consejeros, delegados provinciales o directores generales nombrados por él", ha recordado. Con ello, lamenta que el presidente autonómico busca "decir una cosa en su tierra y hacer exactamente la contraria en Madrid", permitiendo que dichos parlamentarios sigan sosteniendo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por último, Carolina Agudo ha censurado que García-Page "siga utilizando el trasvase como excusa mientras la realidad es que los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha tienen hoy menos agua disponible que cuando él llegó al Gobierno", ha sentenciado.