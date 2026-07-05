Page: "No me parecería mal que Tolón optara a la Presidencia de la región y compitiéramos en unas primarias"

"Núñez lleva doce años diciendo lo mismo, para ganar primero tiene que ser candidato" | "He tenido muchas veces la tentación de tirar la toalla, pero no presentarme a las elecciones sería un fracaso político" | "El PP ha engañado a todos con el Estatuto, solo quieren hacer trampas electorales"

A Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, no se le cae de la boca la palabra decencia. Durante la entrevista con EL ESPAÑOL, celebrada en dos fases -una de carácter nacional y otra autonómico- es plenamente consciente de que se ha convertido en una excepción, una rara avis dentro de partido, el "pepito grillo". El único dirigente que gana elecciones por mayoría absoluta, y el más atacado por los suyos.

Aunque no desvela si, finalmente, será el cartel electoral de su partido, y reconoce que muchas veces ha tenido la tentación de tirar la toalla, puede intuirse durante toda la entrevista que competirá por mantener el sillón en el Palacio de Fuensalida . "Para mí no presentarme a las próximas elecciones autonómicas sería un fracaso en términos políticos, y no terminar los proyectos que tengo en relación a la región, muy frustrante".

Pone en duda que Paco Núñez vaya a ser el candidato del PP y le acusa de querer llegar al gobierno haciendo trampas. Emplaza a Milagros Tolón a que compita con él en las primarias para la presidencia aunque" sería extraordinario que fuera la candidata a la Alcaldía de Toledo". Insiste en que el PP quiere llegar al gobierno por mecanismos torticeros, y augura que el PSOE repetirá mayoría. "Si Albacete pierde un escaño y Guadalajara lo gana, subiríamos en escaños aun con menos votos". Es un volcán en erupción, un pata negra que lleva la política en las venas.

Entrevista Emiliano García-Page Cristina Villarino

PREGUNTA.- Paco Núñez acaba de decir que en un año estará sentado aquí, en el Palacio de Fuensalida, ocupando su sillón, porque la suma de PP y Vox le van a quitar a usted la mayoría. ¿Es así?

RESPUESTA.- Yo no he tenido el gusto de escucharle, pero el señor Núñez lleva 12 años diciendo lo mismo. Puede ocurrir ¡claro! pero para que pase eso, primero hay que ver si él va a ser el candidato de su partido.

P.- ¿Cree que a estas alturas el PP podrá cambiar su cartel electoral? Porque sería muy arriesgado, ¿no?

R.- Muchos me dicen que si soy yo el que elige el candidato del PP, que si a Paco Núñez lo he puesto yo. Pero le aseguro que yo no soy el que elige al candidato de ese partido. Efectivamente tengo dudas de si él será el cartel electoral, pero menos de las que tienen muchos de los suyos.

P.- Pues ellos dicen que a usted le tiemblan las piernas y que las encuestas le auguran lo peor…

R.- Como usted comprenderá, si a mí no me tiemblan las piernas en el Comité federal de mi partido, ni me tiembla la mano hablándole a la cara al presidente del Gobierno, no me van a temblar ni las piernas ni la mano con el adversario que pongan en una campaña electoral.

Entrevista de Emiliano García-Page con Esther Esteban, periodista y presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

P.- Permítame una curiosidad, ¿usted ha tenido la tentación de tirar la toalla al sentirse tan atacado por Moncloa y por Ferraz? ¿Cómo influirá eso en su decisión de ser o no el candidato en su tierra?

R.- He tenido muchas veces la tentación de tirar la toalla, no solo en este momento, pero en la política se está voluntariamente y estoy aquí porque es mi vocación. Reconozco que estos momentos están siendo especialmente duros porque hay una intolerancia a la crítica, pero vamos, mi único interrogante para tomar una decisión es mi familia. Porque creo que estoy en el mejor momento de mi vida política, en cuanto al cariño de la gente, madurez y reconocimiento de mi gestión.

P.- Vamos, que será el próximo cartel electoral de su partido en Castilla-La Mancha…

R.- Para mí, no presentarme a las próximas elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha sería un fracaso en términos políticos, pero tengo que valorar mi aspecto familiar. Mi familia, en este ambiente tan envilecido de la política está sufriendo más de lo normal. Mis hijos están preparados para que su padre reciba críticas, pero una cosa es eso, y otra cosa la virulencia con la que se está viviendo. Eso es lo único que me hace ponderar si me compensa o no seguir. Para mí, no poder terminar muchos de los proyectos que tengo en relación a la región sería frustrante.

P.- ¿Tiene fecha para decidir su candidatura?

R.- Nunca hemos tomado esta decisión de una manera anticipada. Tenemos mucho tiempo por delante, queda casi un año.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Cristina Villarino

P.- El argumento más utilizado por la derecha es que sus diputados predican aquí una cosa y votan en el Congreso otras. ¿Alguno le ha planteado su intención de dimitir para no tener que compartir algunas decisiones de Pedro Sánchez?

R.- Yo no hablo prácticamente con los diputados nacionales.

P.- Hombre, supongo que al menos se hablará con el secretario de organización de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, que es diputado en La Carrera de San Gerónimo…

R.- Por eso he dicho que prácticamente no hablo con ellos. En cuanto a Sergio, créame, está en Madrid a la fuerza.

P.- ¿A la fuerza por qué?

R.- Porque cumple otra función para esta tierra y en su momento será muy evidente.

"En Castilla-La Mancha los regalos oficiales se beben y se comen"

P.- ¿Ese enigma que me plantea es en clave de sucesión?, ¿puede ser su sucesor?

R.- No, sobre quién tenga que sustituirme a mí, cuando llegue ese momento, no voy a decir ni una sola palabra. Tampoco creo que quien sea quiera que la diga.

P.- ¿Que no haya un nuevo estatuto de autonomía en Castilla-La Mancha ha sido solo por el PP o al final también es un fracaso colectivo?

R.- El señor Núñez ha engañado a toda la región y a todos los interlocutores con los que habló. Tenían de antemano que hacer el teatro, aprobarlo en las Cortes de Castilla-La Mancha, para luego echarle el candado por segunda vez. Ya Cospedal hizo lo mismo, pactó y votó un estatuto aquí que cuando llegó al Congreso de los Diputados tumbó. Solo quieren hacer trampas electorales. Si alguien quiere ser presidente de esta tierra tiene que demostrar que cumple, no que engaña a todos. Este asunto les pasará una elevada factura política.

Emiliano García-Page durante la entrevista con Esther Esteban. Ángela Pulido Díaz

P.- ¿Se trata solo de tener más o menos diputados?

R.- Al PP lo único que le importa es el conteo electoral, sus posibilidades o no de llegar al Gobierno por mecanismos absolutamente torticeros, cuando lo que hay que hacer es llegar conforme al mejor sistema representativo posible en el que pueda participar y sentirse representado todo el mundo. No dejar en la cuneta y en la basura miles y miles de votos, como pasa en Castilla-La Mancha. Con su actitud se están metiendo ellos solos en una trampa, estulta, que dirían algunos.

P.- Tal vez al final sea el censo el que haga inclinarse la balanza de las mayorías, ¿no?

R.- Puede ser. El cambio que se ha operado en Albacete nos puede beneficiar. Si se pierde un diputado por la provincia de Albacete y se gana uno por Guadalajara, y con los resultados de las tres últimas elecciones, se subirían de escaños con menos votos.

P.- Lo que no tiene arreglo es el tema del pacto de explotación de las reglas del Tajo, ¿no?

R.- Lo más triste es que ya vamos por 10 resoluciones judiciales, dejando claro que las reglas tendrían que haberse cambiado. El Gobierno de España presume de estar de acuerdo, dice que las sentencias del Supremo son de su gusto, pero luego no lo aplica. Es cierto que tal vez una parte tiene que ir al Parlamento, pero hay margen para ejecutar otra. Literalmente cero, no van a hacer nada. Como está haciendo con muchas otras cosas en la gestión a nivel nacional.

"Sería extraordinario que Milagros Tolón fuera candidata a la Alcaldía de Toledo"

P.- ¿Qué hay de cierto en que el presidente Sánchez ha maniobrado y si pudiera pondría como candidata de Castilla-La Mancha a Milagros Tolón como ha hecho con otros ministros?

R.- A mí no me parecería mal que Milagros optara a la presidencia de Castilla-La Mancha y que los dos compitiéramos en unas primarias. Me parecería bien que se presentara, pero lo que me parecería extraordinario es que la secretaria local fuera candidata a la Alcaldía.

P.- Vamos que sería una buena candidata a la Alcaldía de Toledo…

R.- Bueno, ha sido alcaldesa, es conocida y es secretaria local. Y yo siempre he pensado que los secretarios locales son los candidatos naturales. Hoy es muy conocida porque es la ministra de Educación, y por lo tanto sería, con mucha diferencia, la mejor candidata a la Alcaldía, tal vez se lo esté pensando.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Cristina Villarino

P.- Permítame una curiosidad, ¿en Castilla-La Mancha qué hacen con los regalos oficiales? ¿Tiene legislado y tasado ese asunto?

R Yo creo que no hay necesidad de que haya instrucciones, porque hay mucho sentido común. Pero en esta tierra, como en la mayoría de los ámbitos regionales, provinciales y locales, los regalos que nos hacen normalmente se beben y se comen.

P.- Vamos, que a usted le regalan vino y queso…

R.- Sí, me regalan vino muy a menudo, pero esa es una práctica de cortesía. Aunque yo les suelo decir que no bebo alcohol. En esta tierra te hacen pequeños obsequios: platos de cerámica y esas cosas, nada que pueda dar lugar a otra interpretación.