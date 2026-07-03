Así será el dispositivo especial de verano en las Lagunas de Ruidera: drones, una oficina móvil de la Guardia Civil...

La Guardia Civil desplegará hasta el próximo 15 de septiembre un dispositivo especial de seguridad en el Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera. El objetivo es garantizar la protección de las cerca de 15.000 personas que visitan diariamente este enclave natural durante el verano, una cifra que puede elevarse hasta las 20.000 durante puentes y fines de semana.

Así lo han expresado el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, y el coronel jefe interino de la Zona de Castilla-La Mancha, Jesús Manuel Rodrigo, destacando la "coordinación de medios humanos y tecnológicos para reforzar la seguridad ciudadana, la protección medioambiental y la atención a los visitantes".

"Están preparados todos los medios que van a contribuir a la seguridad de todos los visitantes y en defensa de la naturaleza", ha afirmado, a la vez que ha hecho un llamamiento a la prudencia para evitar accidentes y preservar el entorno natural.

"La Guardia Civil está preparada, pero quiero pedir prudencia en la carretera para llegar, prudencia en el uso de los recursos naturales para evitar efectos de contaminación o incendios y también que cuiden de su propia integridad", ha expresado.

Operativo

El dispositivo contará con unidades de Seguridad Ciudadana, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), la Patrulla del Servicio de Montaña (SEMON), la Unidad Canina especializada en detección de drogas, el Subsector de Tráfico, el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), el Servicio Aéreo, el Grupo de Caballería y el Equipo PEGASO, especializado en gestión aeronáutica y vigilancia con drones.

En concreto, contará con tres drones de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA), destinados a la búsqueda de personas desaparecidas, la prevención de incendios y la detección de actividades ilegales, además de otro dron específico para la extracción y análisis de agua.

El operativo también incorpora boyas y sensores para detectar posibles contaminaciones y alteraciones en los niveles del agua derivadas de extracciones irregulares.

Oficina de atención

El coronel Jesús Manuel Rodrigo ha destacado la puesta en marcha de una oficina móvil de atención ciudadana como principal novedad de este año.

"Cualquier visitante del parque o ciudadano de las poblaciones de la zona de Las Lagunas que tenga un incidente podrá presentar una denuncia sin necesidad de desplazarse a ninguna dependencia de la Guardia Civil, sino directamente ante las patrullas que prestan servicio en el parque", ha afirmado.

Se trata de una medida que "busca acercar los servicios de la Guardia Civil a residentes y visitantes durante los meses de mayor afluencia turística y agilizar la respuesta ante cualquier incidencia que pueda producirse".