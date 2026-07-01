Page presume de "haber dado la vuelta al terrible dato del paro" en 11 años: los 15 indicadores que mejoran

Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en una imagen reciente. JCCM

Este miércoles, 1 de julio, se cumplen 11 años de la primera investidura de Emiliano García-Page como presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Un tiempo en el que el político del PSOE presume de haber "dado la vuelta al terrible dato del paro" que arrastraba la región en 2015.

En unas declaraciones hechas en Bruselas (Bélgica), donde en la tarde de este miércoles asistirá al 172º pleno del Comité de las Regiones, el regidor autonómico ha asegurado que en aquel momento expresó a su partido algo que "ahora no se estila mucho en la política española, cumplir con la palabra que se le da a la gente".

"Expresé con claridad que no solo que no sería candidato, sino que pedí a mi partido que no me dejara serlo" si no daba la vuelta a las cifras de paro que entonces soportaba una región fuertemente lastrada por los efectos de la crisis de 2008.

Desde entonces, ha presumido que "las cifras de paro están a la mitad y batimos récord en población activa" con más de 210.000 personas más.

"Estoy satisfecho, aunque no plenamente porque hay que seguir trabajando. La región sigue creciendo, seguimos atrayendo empresas, seguimos creando empleo, pero hay que continuar dando satisfacción a la gente", ha concluido Page.

El cambio en 15 parámetros

En estos 11 años, el mercado laboral de Castilla-La Mancha ha sufrido una profunda transformación que puede resumirse en la mejora de hasta 15 indicadores.

El primero, como ha destacado el presidente castellanomanchego, tiene que ver con el número de desempleados. Cuando el político toledano llegó al Palacio de Fuensalida, en Castilla-La Mancha 266.500 desempleados, una cifra que se ha visto reducida hasta los 139.700 de la actualidad. Esta merma de 126.800 personas supone un -47,58 % en términos porcentuales.

Esta mejoría también ha afectado a la tasa de paro, que ha variado del 27 % en 2015 al 12,97 % de este 2026, un 51,96 % menos en términos absolutos.

Por contra, la cifra de ocupados ha crecido en estos once años. De los 720.800 que figuraban en la lista hace 11 años, se ha pasado a los 936.900 de la actualidad, lo que supone un incremento de 216.100 personas que roza el 30 %.

El empleo femenino es otro de los campos en los que se reconocen diferencias. En el segundo trimestre de 2015, había 140.700 mujeres desempleadas, mientras que en el primer trimestre de 2026 el registro se ha reducido un 45,84 % hasta las 76.200.

Este cambio tiene su reflejo en una caída de la tasa de paro en mujeres desde el 32,75 % hasta el 16,01 % actual.

En términos de ocupación, el empleo femenino se sitúa en 399.900 personas, cuando en 2015 apenas alcanzaba las 289.000.

Esta mejora del mercado laboral para las mujeres también ha afectado a la reducción de la brecha de la tasa de paro en comparación con las cifras nacionales al pasar del 8,74 % al 3,66 %.

Jóvenes

Los jóvenes son otro de los colectivos que han experimentado mejoras en el mercado laboral en estos once años de gestión socialista. En 2015, las listas del paro reflejaban la presencia de 41.300 desempleados menores de 25 años, mientras que ahora se contabilizan 23.400 (-43,34 %).

Este cambio de dinámica es todavía más latente en términos de ocupación. Si hace once años había 29.000 jóvenes ocupados, ahora se cuentan 61.200. Esto supone una subida de 32.200 personas que en términos porcentuales supera el 111%.

Respecto a la tasa de paro ha virado del 58,72 % al 27,62 % en este grupo, mientras que la brecha con la tasa nacional se ha reducido del 9,5 % al 3,08 %.

Autónomos, larga duración y familias

Castilla-La Mancha también ha mejorado en este tiempo en afiliación de trabajadores autónomos, concretamente un 1,57 % -de 149.160 a 151.496-.

Además, los desempleados de larga duración han bajado de manera ostensible. Si en 2015 se contabilizaban 177.000 personas en esta condición, ahora se computan 53.300 (-69,89 %).

El último parámetro del que Page puede presumir en términos laborales es la cifra de familias que tienen a todos sus miembros en paro. En 2015, con los efectos de la crisis de 2008 todavía latentes, había 77.921 familias con esta condición, mientras que en estos momentos se cuentan 42.600 (-45,33 %).