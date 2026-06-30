La Junta presenta 100 alegaciones a la planificación hídrica y pide 37 inversiones en infraestructuras "prioritarias"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este martes 100 alegaciones a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes del cuarto ciclo de planificación 2020-2033 que afectan a las siete cuencas que atraviesan la comunidad, con especial consideración a las del Guadiana, Tajo, Júcar y Segura por tener mayor superficie. Del total, 30 se han presentado en el Guadiana, 22 en el Tajo, 18 en el Júcar, las mismas en el Segura y seis en el Guadalquivir.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha detallado las 37 primeras inversiones en infraestructuras hidráulicas que considera "prioritarias" la región como punto de partida en la defensa de los intereses hídricos.

Las alegaciones se han elaborado a través del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha y de distintas mesas de trabajo con colectivos que tienen como necesidad el agua y persiguen "el principio de unidad y prioridad de la cuenca".

"El objetivo es poder conciliar todas las demandas que existen en esa cuenca y poder garantizar los recursos que resulten necesarios con aquellas infraestructuras que también se tengan que tener en cuenta para poder ofrecer esas necesidades de la demanda. Solo en aquellos casos de que en cualquier cuenca existiesen excedentes, que estos pudiesen ser utilizados", ha indicado.

La Junta ve fundamental que se elabore un "balance hídrico" que permita conocer los recursos disponibles, tanto convencionales como alternativos. "Estamos hablando de balances, es decir, usos y demandas y disponibilidad del recurso. Y eso es muy importante, porque es lo que determinará precisamente la planificación", ha afirmado.

Asimismo, Gómez ha abogado por una red piezométrica "que permita conocer de primera mano todos y cada uno de los valores de precisamente esos recursos que estén disponibles para poder equipararlos y balancearlos con la demanda".

También ha considerado muy importante a tener en cuenta que se garanticen las asignaciones previstas en los actuales planes y que se fomenten los regadíos sociales en todas y cada una de las cuencas.

De esta forma, la Junta ha planteado un mayor apoyo a los pequeños municipios para afrontar las exigencias en materia de abastecimiento y depuración e inversiones comunes para todas las cuencas destinadas a la restauración hidrológico-forestal, la mejora del abastecimiento de agua potable en pequeños municipios y el impulso de nuevas infraestructuras de depuración.

Cuenca del Guadiana

En el Guadiana, Gómez ha detallado que entre las principales infraestructuras planteadas destacan la ampliación del sistema de abastecimiento de la Llanura Manchega, nuevas conexiones para garantizar el suministro de agua en numerosos municipios, actuaciones de sustitución de bombeos y recarga de acuíferos, la mejora de diferentes sistemas mancomunados de abastecimiento, inversiones para el uso de aguas regeneradas y actuaciones de restauración hidrológica.

Las alegaciones pretenden avanzar hacia un modelo más equilibrado y adaptado a la realidad del territorio, "flexibilizando los objetivos ambientales en determinadas masas para adecuarlo a las condiciones reales".

Gómez ha destacado la ampliación y mejora del sistema de abastecimiento de la Llanura Manchega con nuevos ramales y conexiones estratégicas entre Puerto Lápice y Daimiel, Alcázar de San Juan y el embalse del Puerto de Vallehermoso, incluso el ramal a Tomelloso y Argamasilla de Alba o la conexión de Ossa de Montiel, Munera y El Bonillo.

Asimismo, ha aludido a la creación de un nuevo sistema de abastecimiento para los municipios intermedios del Acueducto Tajo-Segura; el desarrollo de actuaciones para la recarga artificial de acuíferos; la implantación de sistemas de ósmosis inversa para mejorar la calidad del agua; y nuevas inversiones destinadas a la renaturalización de las masas de agua superficiales del Alto Guadiana.

Caudales ecológicos del Tajo

Para la cuenca del Tajo, Gómez ha insistido en la necesidad de revisar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, garantizar el cumplimiento efectivo de los caudales ecológicos y priorizar las necesidades de la cuenca cedente.

Y ha pedido establecer bolsas públicas de agua y atender los problemas de calidad de agua que generan los grandes focos de contaminación de Madrid.

También ha apuntado a la interconexión de los ríos Sorbe y Bornova para garantizar el abastecimiento del corredor del Henares y a incorporar a determinados pequeños municipios con problemas de abastecimiento a la Mancomunidad del Bornova. Y se ha referido a otras infraestructuras estratégicas como el desdoblamiento de la conducción desde el embalse de Picadas y desde el embalse de Almoguera, la mejora del sistema de abastecimiento en alta de la Mancomunidad del Río Pusa, de la Mancomunidad del Río Algodor, de la Mancomunidad Cabeza de Torcón y de la Mancomunidad de Riofrio.

Demarcación del Júcar

En cuanto a la demarcación del Júcar, las alegaciones se centran en reforzar el control sobre los recursos hídricos y garantizar un reparto equilibrado dentro de la cuenca.

Gómez se ha referido a la necesidad de la ejecución de la actuación de interés general denominada 'Abastecimiento a la Manchuela con aguas superficiales', que serviría para abastecer a 69 municipios del sur de la cuenca y norte de Albacete.

Cuenca del Segura

En el Segura, la Junta propone inversiones para sustituir los recursos subterráneos por superficiales para el abastecimiento de los municipios del sureste de Albacete.

Y también plantea inversiones para la constitución de sistemas de abastecimiento mancomunados o para la construcción de terciarios en estaciones depuradoras para posibilitar el uso de aguas regeneradas como fuente alternativa de recursos y mejorar el estado químico de las aguas receptoras.

La intención es "compensar a las zonas de interior liberando recursos actualmente reservados para el litoral, las fuertes inversiones que se estarían realizando en plantas desalinizadoras y en subvencionar el agua desalada".

Guadalquivir

Por último, en el Guadalquivir las propuestas van ligadas al abastecimiento, depuración y desarrollo de regadíos ya planificados.

Las actuaciones estratégicas principales son el azud de Montizón y el azud en el río Guadalén para el desarrollo de los regadíos de Campo de Montiel.