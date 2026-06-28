La Aemet activa alertas amarillas por lluvias y tormentas en estas tres provincias de Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará este domingo avisos amarillos por tormentas en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara, ante la previsión de fenómenos que pueden ser localmente intensos. Los avisos estarán vigentes entre las 12:00 y las 20:00 horas, aunque en las comarcas de Hellín y Almansa se prolongarán hasta las 22:00 horas.

Se esperan chubascos acompañados de tormenta, con posibilidad de granizo, rachas muy fuertes de viento y precipitaciones que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Según la previsión, la jornada comenzará con intervalos nubosos y presencia de nubes altas, aumentando la nubosidad de evolución a lo largo de la mañana.

Los chubascos comenzarán en la Mancha durante las primeras horas del día y se extenderán por la tarde hacia la mitad oriental de Castilla-La Mancha, donde podrían ser más intensos en algunos puntos, especialmente en zonas de montaña.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas registrarán cambios ligeros, con descensos en la mitad norte y aumentos en el resto, más acusados en el extremo sur de la región. Las máximas, por su parte, descenderán de forma generalizada, especialmente en la mitad oriental y en la Mancha.

En las capitales de provincia, las mínimas se situarán en torno a los 20 grados en Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo, mientras que Ciudad Real alcanzará los 22 grados. Las máximas oscilarán entre los 31 grados en Cuenca, 32 en Guadalajara, 34 en Albacete y Toledo, y hasta 36 grados en Ciudad Real. El viento soplará flojo y variable, aunque con intervalos más intensos asociados a las tormentas.

Además, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha Infocam ha informado de que el Índice de Propagación Potencial (IPP) será muy alto en Toledo, Ciudad Real y zonas de Guadalajara, y alto en gran parte de Albacete y Cuenca, así como en el resto de la comunidad.