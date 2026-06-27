El PSOE de Castilla-La Mancha confía en que Ferraz ofrezca "una solución positiva" frente al "dolor" por la corrupción

Al PSOE de Castilla-La Mancha le gustaría que el Comité Federal de los socialistas que este sábado se celebra en la sede de la calle Ferraz encuentre "una solución positiva" para un partido azotado por los escándalos de supuestos casos de corrupción que se suceden e involucran a importantes exdirigentes.

La portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha explicado que el presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE de la región, Emiliano García-Page, transmitirá al órgano interno la "inquietud" que comparten todos los alcaldes de esta formación: la de evitar la coincidencia de las elecciones autonómicas y municipales con las generales.

Según Abengózar, los comicios regionales y locales deben disfrutar "su propio espacio, aislado del ruido y de la frustración que se siente a nivel nacional" y concebirse como tal, no tanto como un plebíscito en torno a Pedro Sánchez.

La diputada socialista espera que el cónclave de los socialistas de toda España sea "un sitio en el que se puede discrepar entre compañeros" y que se respeten las "distintas opiniones" y "se escuche todas las opiniones", toda vez que Page es una de las voces más críticas dentro de la formación.

Del presidente regional, Abengózar ha destacado atributos como "su coherencia, su claridad y también su sentido común".

Desde el PSOE regional conciben la reunión que alberga Ferraz como una oportunidad para que los socialistas "de toda la vida y de corazón" dejen de tener "esta sensación de tristeza y de dolor con lo que está pasando", una alusión a los hechos ilícitos que protagonizan la actualidad de su partido.