Vox denuncia un "cambiazo" en las insignias de jubilación de las Cortes de Castilla-La Mancha: "Debían ser de oro, no bisutería"

Una de las insignias recibidas por los trabajadores jubilados de las Cortes de Castilla-La Mancha. Cortes CLM

Vox ha denunciado este jueves lo que considera un "auténtico escándalo y una humillación intolerable" en las Cortes de Castilla-La Mancha: la entrega de insignias institucionales supuestamente "falsas" o de "material inferior al reglamentario" a los funcionarios de la Cámara jubilados este año.

La formación ha recordado que un acuerdo de la Mesa de las Cortes —el órgano de gobierno parlamentario— de 11 de marzo de 2019 "estipula de manera explícita y sin margen interpretativo que la insignia institucional debe ser de oro".

Sin embargo, según el portavoz parlamentario de Vox, Iván Sánchez, verificaciones técnicas independientes realizadas en tres joyerías distintas concluyen que las insignias entregadas recientemente no son de dicho metal precioso.

Una de las trabajadoras que recibió una placa de honor el pasado 18 de mayo. Cortes CLM

Los hechos se remontan al pasado 18 de mayo, cuando el presidente del Parlamento autonómico, el socialista Pablo Bellido, presidió en el salón de plenos un acto de homenaje a los trabajadores jubilados, en el que se les entregó una placa de honor y la correspondiente insignia institucional, ahora en el centro de la polémica.

Según Vox, la institución, en la que el PSOE de Emiliano García-Page cuenta con mayoría absoluta, habría "intentado engañar" a sus empleados.

En ese sentido, Sánchez ha anunciado que el grupo parlamentario "exigirá una investigación para depurar responsabilidades y esclarecer si se trata de un presunto caso de corrupción o simplemente el desprecio al que las Cortes suelen someter a los grupos parlamentarios y ahora también a sus funcionarios".

Auditoría

"Exigimos auditorías y contratos limpios: si se licitó y pagó oro a precio de oro pero se ha entregado un material inferior, estamos ante una presunta estafa y un caso de corrupción dentro de las dependencias de estas Cortes que el PSOE tendrá que explicar", ha afirmado.

El portavoz de Vox ha calificado el asunto de "lamentable" y ha reprochado que se entregue bisutería o material de baja calidad a personas que han dedicado toda su vida laboral al servicio de la soberanía regional.

"Alguien en estas Cortes ha decidido dar un cambiazo, y frente a esta grave irregularidad, Vox llegará hasta el final para destapar qué ha pasado y a dónde ha ido el presupuesto asignado para estas distinciones oficiales", ha concluido.

Escrito registrado por los trabajadores en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Por su parte, un escrito oficial registrado en las Cortes castellanomanchegas por los propios funcionarios afectados señala que la verificación técnica realizada confirma que la pieza entregada "no cumple la pureza exigida reglamentariamente", en contra de lo dispuesto por la propia Mesa y de "lo aplicado en precedentes inequívocos".

Fuentes parlamentarias consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha han asegurado que la decisión de adquirir unos regalos u otros para reconocer la trayectoria de los empleados que se jubilan es "totalmente ajena a la Mesa", ya que este órgano de gobierno "no elige los productos, ni licita, ni nada".

Se trata, han añadido, de una "decisión interna de la parte funcionarial de la casa, no política".