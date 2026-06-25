Reclaman una "respuesta transversal" para que 1 de cada 3 castellanomanchegos deje de estar en riesgo de pobreza

La presidenta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN CLM), Mar González, ha reclamado al Gobierno regional una "respuesta transversal" para que "el 34 % de la población de Castilla-La Mancha" deje de estar en riesgo de pobreza o exclusión social.

Durante un desayuno al que también ha acudido el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, González ha insistido en que "la pobreza es un problema multicausal que no puede abordarse únicamente desde Bienestar Social" y que requiere una respuesta mucho más ambiciosa colmada de políticas coordinadas en materia de vivienda, empleo, educación, infancia, salud o reto demográfico.

Desde la EAPN CLM han aprovechado para lanzar una serie de medidas como la creación de un espacio permanente de coordinación entre el Gobierno regional y las entidades sociales, el seguimiento de la II Estrategia Regional contra la Pobreza y la Desigualdad, una mayor estabilidad financiera para el Tercer Sector, el desarrollo de políticas de vivienda asequible y la incorporación de indicadores de pobreza y exclusión en las estrategias relacionadas con el reto demográfico.

Política de vivienda

Por su parte, Guijarro ha coincidido en la necesidad de abordar la pobreza desde esa perspectiva y señaló que la política de vivienda constituye uno de los principales retos para combatir la pobreza, al representar uno de los mayores gastos para las familias.



El vicepresidente ha recordado que las políticas activas de empleo que ha puesto en marcha el Ejecutivo de Emiliano García-Page a lo largo de estos once años han reducido a la mitad la tasa de desempleo en la región y ha señalado que el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha en política social es "claro" ya que se destina más de 70% del presupuesto a políticas sociales, según ha informado la Junta en nota de prensa.



Durante su intervención, ha subrayado que medidas como la Ley de Medidas contra la Despoblación, la apertura de escuelas y residencias rurales o el transporte sensible a la demanda han mejorado en los últimos años el acceso a los servicios públicos en el medio rural.



Todo esto ha supuesto "un aumento de la población en estas zonas de cerca de 4.700 habitantes", lo que supone romper la tendencia demográfica de años anteriores y que ha traído consigo la necesidad de contar con vivienda disponible en estos pueblos, ha indicado Guijarro.



Para ello, Guijarro ha reivindicado el diseño del programa ‘Moviliza tu vivienda rural’ para poner a disposición de estos nuevos pobladores vivienda para alquiler en municipios afectados por despoblación.