Castilla-La Mancha reparte 188.000 trípticos con consejos ante posibles inundaciones a 229 pueblos en riesgo

A través de la Consejería de Hacienda, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado a distribuir un total de 188.000 trípticos informativos a 229 ayuntamientos de municipios afectados por riesgo de inundación.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado a los consistorios de la iniciativa en el ámbito de la protección civil y de cómo se ha pensado para que redunde en la mejora del bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.

Según la Junta, en base a los estudios que apuntan a notables cambios en el fenómeno de las inundaciones debido al cambio climático, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha elaborado unos folletos divulgativos destinados a la población con información relevante sobre inundaciones, con enlaces para consultar la relación de localidades con mayor riesgo, información sobre los umbrales de avisos de la Aemet, planificación de protección civil, actuaciones preventivas para ayuntamientos y consejos de autoprotección para la población.

La elección de los municipios se ha hecho en función del análisis que recoge el Plan Especial frente al riesgo de inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam).

Esta actuación se enmarca en el Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático en España (Plan PIMA), que tiene el objetivo de promocionar actuaciones orientadas a la creación de capacidades adaptativas en las comunidades autónomas y municipios, especialmente aquellos con mayor exposición y vulnerabilidad ante episodios de inundaciones.

Según el Gobierno autonómico, la remisión de la carta y los folletos informativos pretende "fortalecer la cultura preventiva en municipios con riesgo de inundación, contribuyendo a reducir la vulnerabilidad de la población y a mejorar la eficacia de las actuaciones ante situaciones de urgencia y emergencia".

Ahora, los ayuntamientos colaborarán distribuyendo la información y colocándola en puntos estratégicos, para que tenga la máxima difusión y alcance.

Información relevante

La publicación ofrece mucha información relevante y da la posibilidad de consultar a través de un enlace y un código QR cuáles son las localidades con mayor riesgo.

Asimismo, facilita información sobre los umbrales de avisos emitidos por la Aemet, sobre la planificación de protección civil, las actuaciones preventivas para ayuntamientos y los consejos de autoprotección para la ciudadanía.

En cuanto a las posibles actuaciones preventivas para ayuntamientos en caso de inundaciones, los trípticos recogen la revisión de la red de colectores, limpieza de imbornales y sumideros, señalización y vigilancia de zonas inundables, prohibición de la circulación y el estacionamiento de vehículos en las proximidades de cauces y lugares susceptibles de inundación.

También ofrecen una valoración de cierre de parques y jardines o suspensión de actividades, la especial atención a personas vulnerables que se puedan encontrar solas y la elaboración de Planes de Actuación Municipal (PAM).

Por último, informa de los consejos de autoprotección para la población en caso de inundaciones que puedan afectar a las viviendas y da recomendaciones en caso de inundaciones mientras se conduce.