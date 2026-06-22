La UCLM, la Junta y la Diputación de Albacete renuevan su alianza para "impulsar una gestión más eficiente del agua"

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la Diputación Provincial de Albacete, a través del Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP), han renovado el convenio marco de colaboración para continuar desarrollando la herramienta RETOaguaCLM.

Una colaboración de ayuda a la toma de decisiones orientadas al ahorro de agua, el uso eficiente de fertilizantes, el seguimiento de superficies en regadío y el asesoramiento técnico a agricultores de la región.

La firma de este nuevo acuerdo se ha llevado a cabo esta mañana en la Delegación de la Junta de CLM en Albacete por parte del rector de la UCLM, Julián Garde; el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez; y el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero, que han estado acompañados por el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, encargado de dar la bienvenida al acto.

El presente acuerdo, que abarca hasta 2028, da continuidad a un proyecto iniciado en 2022 con la finalidad de mejorar la eficiencia del riego mediante la incorporación de nuevas tecnologías, el uso de la teledetección y el desarrollo de herramientas digitales que contribuyan a una gestión más sostenible de las explotaciones agrarias y a la transferencia de conocimiento al sector.

Durante su intervención, el rector agradeció a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la financiación destinada a esta segunda fase del proyecto, así como el trabajo de los equipos investigadores de la UCLM y del ITAP que participarán en su desarrollo. Igualmente, destacó que esta iniciativa da continuidad a una línea de colaboración iniciada hace tres años y permitirá seguir avanzando en la búsqueda de soluciones para un uso más eficiente del agua.

Julián Garde puso en valor la colaboración entre las instituciones implicadas y el papel de la investigación aplicada para dar respuesta a las necesidades del sector primario. En este sentido, destacó “el valor importantísimo de la transferencia del conocimiento”, recordando que el objetivo de este trabajo es “resolver problemas reales, para impactar en la vida de las personas”, señaló.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural también destacó la importancia de la colaboración entre las tres instituciones para seguir avanzando en la optimización del uso del agua, un recurso estratégico para la región, como dijo. Asimismo, puso en valor los resultados obtenidos por la herramienta RETOaguaCLM, desde 2022, que ha contribuido a mejorar la eficiencia en el riego, la fertilización y la toma de decisiones de los agricultores.

Julián Martínez subrayó que la nueva fase del proyecto, dotada con cerca de 600.000 euros para el periodo 2026-2028, permitirá reforzar el conocimiento sobre los regadíos de la comunidad autónoma, avanzar en la digitalización y optimizar el uso de recursos para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones. En este sentido, apostó por una “mejor gestión de cada gota de agua que tengamos para poder utilizarla” y agradeció la implicación de las entidades participantes para seguir impulsando soluciones innovadoras en beneficio del sector agropecuario regional.

El presidente de la Diputación de Albacete calificó esta herramienta de estratégica para el presente y el futuro de la agricultura regional. Asimismo, puso en valor esta colaboración para seguir avanzando en la mejora de la eficiencia del riego y de la fertilización de los cultivos.

Durante su intervención, subrayó la importancia de la investigación y la innovación para afrontar los retos del sector agrario y destacó que las tres instituciones implicadas trabajan para poner «el conocimiento, la investigación y la ciencia al servicio de la agricultura de Castilla-La Mancha». Además, señaló que una gestión más eficiente de los recursos hídricos y de los fertilizantes aporta beneficios ambientales, pero también contribuye a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

RETOaguaCLM

Entre las actuaciones previstas destaca la consolidación y mejora de RETOaguaCLM, diseñada para apoyar a agricultores y comunidades de regantes en la planificación del riego y la fertilización.

La herramienta incorporará nuevas funcionalidades basadas en datos meteorológicos, análisis de suelos, índices de vegetación e información procedente de imágenes de satélite, permitiendo optimizar el uso de los recursos hídricos y reducir el consumo de insumos.

El proyecto, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, cuenta con una financiación global cercana a los 600 000 euros, aportados por el Gobierno regional, y será desarrollado de forma coordinada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; la UCLM, a través del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) y del Instituto de Desarrollo Regional (IDR); y el Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP).