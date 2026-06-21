El Gobierno de Page reivindicará ante Hacienda una financiación autonómica con "todos al mismo nivel"

El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha avanzado que el Ejecutivo regional defenderá un modelo de financiación autonómica con "más recursos" y "pactado por igual y al mismo nivel con todas las comunidades autónomas" en la reunión de este lunes 22 de junio con el Ministerio de Hacienda.

"Los 21.000 millones más que ha puesto el Gobierno de España a disposición de las autonomías nos parecen bien, pero no nos parece bien cómo se reparten", ha reivindicado este domingo en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la Asamblea del PSOE de Tomelloso (Ciudad Real).

Caballero ha calificado la actual propuesta de la administración nacional de "injusta", ya que "se ha pactado unilateralmente" con Cataluña y con Esquerra Republicana. "Rechazamos la propuesta que ahora mismo existe y que está sobre la mesa", ha reiterado.

José Manuel Caballero antes de participar en la Asamblea del PSOE de Tomelloso (Ciudad Real). PSOE CLM

"Queremos que se mantenga la cantidad de recursos nuevos que se han dispuesto por parte del Gobierno de España, pero que el modelo sea pactado por igual y al mismo nivel con todas las comunidades autónomas", ha añadido el vicepresidente segundo de la Junta.

Generales antes que autonómicas

Caballero ha confesado le gustaría que "las elecciones generales fueran antes que las municipales y autonómicas" para "no mezclar los debates nacionales con los debates municipales y autonómicos".

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, informó la semana pasada que será él quien acuda en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha al encuentro planteado por el ministro, Arcadi España, con las 17 comunidades autónomas.

En esta reunión también asistirán el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Mónica García por parte del Gobierno.

Infrafinanciación

Castilla-La Mancha, junto a Andalucía, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, se encuentra en el grupo de comunidades autónomas que, con el actual modelo de financiación, prorrogado desde 2014, padece una infrafinanciación. Así lo han constatado diferentes estudios como los lanzados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Desde Castilla-La Mancha, han cifrado en numerosas ocasiones este "agujero" en unos 400 millones de euros, por lo que otra de sus reivindicaciones es la activación de un fondo de compensación que cubra este desfase hasta que se ponga en marcha el nuevo modelo de financiación.