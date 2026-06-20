Page y Felipe González protagonizarán un encuentro en Toledo el próximo martes por el 50 aniversario de Fedeto

Page y Felipe González en un encuentro en Toledo en marzo de 2024.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el expresidente del Gobierno Felipe González protagonizarán el próximo martes 23 de junio un encuentro-diálogo en Toledo con motivo del 50 aniversario de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto).

Bajo el título 'España, su presente y su futuro', la cita será la primera de una serie de jornadas de interés empresarial, político, científico y divulgativo que la patronal llevará a cabo durante los próximos 18 meses.

El acto tendrá lugar a las 18.30 horas en el Hotel Palacio de Buenavista de Toledo y estará moderado por la presentadora de Informativos Telecinco, Ángeles Blanco. Previamente, Fedeto celebrará a las 17 horas su Asamblea General Ordinaria y Electoral.

Gran sintonía

El encuentro cobra una relevancia especial dado el contexto político actual, ya que Page y González son dos de los socialistas más críticos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ambos han mostrado siempre una gran sintonía y una admiración mutua, llegando González a apostar por "meternos todos bajo la cobija de Page" y señalándolo como un potencial líder del PSOE.

Por su parte, Page ha señalado al expresidente en diversas ocasiones como "un referente del socialismo y para la dirección del país".