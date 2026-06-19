Efectivos del Plan Infocam durante unas labores de extinción.

Efectivos del Plan Infocam durante unas labores de extinción.

Región

Los incendios forestales se disparan un 42 % en Castilla-La Mancha respecto a 2025: este año ya se contabilizan 459

El 88 % de los incidentes se han quedado en conatos y más de la mitad se producen por negligencias.

Más información: Castilla-La Mancha presenta el mayor operativo de su historia contra el fuego: 126 millones, 2.700 agentes y 248 medios

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La campaña de incendios forestales afronta un verano que se augura complicado en Castilla-La Mancha. Un informe interno del Gobierno regional, al que ha tenido acceso este periódico, revela que entre el 1 de enero y el 15 de junio se han registrado 459 siniestros de este tipo en la comunidad autónoma, frente a los 322 contabilizados en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 42 %.

Según el documento, el 88 % de los incidentes se han quedado en conatos, un total de 406, aunque también ha aumentado la superficie afectada. En concreto, el fuego ha arrasado 314,6 hectáreas de vegetación forestal, frente a las 196 hectáreas registradas el pasado año.

El incremento ha sido todavía más acusado en terrenos no forestales. Hasta mediados de junio se han quemado 582 hectáreas de vegetación agrícola y pastos, más del doble que en el mismo periodo de 2025, cuando resultaron afectadas 281 hectáreas.

Esther Padilla, consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, en rueda de prensa.

No obstante, la comparación con la media de la última década ofrece una lectura diferente. El número de siniestros apenas supera en un 0,31 % la media del periodo 2016-2025, situada en 457 incendios. Sin embargo, la superficie no forestal quemada sí se dispara un 84 % respecto a la media decenal.

El informe también pone el foco en las causas de los incendios. Más de la mitad de los fuegos registrados en Castilla-La Mancha, un 51 %, tienen su origen en negligencias. Los incendios intencionados representan el 24 %, mientras que el 13 % son accidentales y únicamente el 10 % responden a causas naturales.

Los incendios más graves

Entre los fuegos más destacados del año figura el declarado el pasado 3 de junio en los terrenos de la Academia de Infantería de Toledo, considerado el más importante de 2026 hasta la fecha. El incendio afectó a 267 hectáreas de monte bajo y obligó a activar el Nivel 2 de emergencia por la posible afección del humo a la población.

También destaca el incendio agrícola registrado el 13 de junio en Calera y Chozas (Toledo), que arrasó unas 145 hectáreas de pasto. Durante las labores de extinción volcó un tractor y su ocupante tuvo que recibir asistencia sanitaria.

Otro de los episodios relevantes se produjo el 11 de junio en el municipio toledano de La Puebla de Montalbán, donde el fuego afectó a 44 hectáreas y obligó a regular el tráfico en la carretera CM-4132. Ese mismo día, un incendio en Brazatortas (Ciudad Real) alcanzó el Nivel 1 al provocar el corte temporal de la CM-5021.

Un presupuesto de 126 millones

Para afrontar la campaña de este año, el Gobierno de Emiliano García-Page ha elevado el presupuesto del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, el Infocam, hasta los 126 millones de euros, un 8 % más que en 2025.

La región cuenta esta temporada con 248 medios operativos, de los que 28 son aéreos y 220 terrestres, además de 114 puestos de vigilancia.

El presente ejercicio coincide además con el vigésimo aniversario del Infocam.