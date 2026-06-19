Los incendios forestales se disparan un 42 % en Castilla-La Mancha respecto a 2025: este año ya se contabilizan 459

La campaña de incendios forestales afronta un verano que se augura complicado en Castilla-La Mancha. Un informe interno del Gobierno regional, al que ha tenido acceso este periódico, revela que entre el 1 de enero y el 15 de junio se han registrado 459 siniestros de este tipo en la comunidad autónoma, frente a los 322 contabilizados en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 42 %.

Según el documento, el 88 % de los incidentes se han quedado en conatos, un total de 406, aunque también ha aumentado la superficie afectada. En concreto, el fuego ha arrasado 314,6 hectáreas de vegetación forestal, frente a las 196 hectáreas registradas el pasado año.

El incremento ha sido todavía más acusado en terrenos no forestales. Hasta mediados de junio se han quemado 582 hectáreas de vegetación agrícola y pastos, más del doble que en el mismo periodo de 2025, cuando resultaron afectadas 281 hectáreas.

No obstante, la comparación con la media de la última década ofrece una lectura diferente. El número de siniestros apenas supera en un 0,31 % la media del periodo 2016-2025, situada en 457 incendios. Sin embargo, la superficie no forestal quemada sí se dispara un 84 % respecto a la media decenal.

El informe también pone el foco en las causas de los incendios. Más de la mitad de los fuegos registrados en Castilla-La Mancha, un 51 %, tienen su origen en negligencias. Los incendios intencionados representan el 24 %, mientras que el 13 % son accidentales y únicamente el 10 % responden a causas naturales.

Los incendios más graves

Entre los fuegos más destacados del año figura el declarado el pasado 3 de junio en los terrenos de la Academia de Infantería de Toledo, considerado el más importante de 2026 hasta la fecha. El incendio afectó a 267 hectáreas de monte bajo y obligó a activar el Nivel 2 de emergencia por la posible afección del humo a la población.

También destaca el incendio agrícola registrado el 13 de junio en Calera y Chozas (Toledo), que arrasó unas 145 hectáreas de pasto. Durante las labores de extinción volcó un tractor y su ocupante tuvo que recibir asistencia sanitaria.

Otro de los episodios relevantes se produjo el 11 de junio en el municipio toledano de La Puebla de Montalbán, donde el fuego afectó a 44 hectáreas y obligó a regular el tráfico en la carretera CM-4132. Ese mismo día, un incendio en Brazatortas (Ciudad Real) alcanzó el Nivel 1 al provocar el corte temporal de la CM-5021.

Un presupuesto de 126 millones

Para afrontar la campaña de este año, el Gobierno de Emiliano García-Page ha elevado el presupuesto del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, el Infocam, hasta los 126 millones de euros, un 8 % más que en 2025.

La región cuenta esta temporada con 248 medios operativos, de los que 28 son aéreos y 220 terrestres, además de 114 puestos de vigilancia.

El presente ejercicio coincide además con el vigésimo aniversario del Infocam.