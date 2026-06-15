UPA avisa de una "tormenta perfecta" para una nueva crisis en el sector del vino por la caída de exportaciones y consumo

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Castilla-La Mancha ha advertido de la delicada situación que atraviesa el sector vitivinícola regional, al que define como inmerso en una "tormenta perfecta" provocada por la caída del consumo interno, el descenso de las exportaciones, la debilidad de los precios y el riesgo de un aumento significativo de las existencias en caso de una campaña de producción normal.

El responsable vitivinícola de UPA en la región, Alejandro García-Gasco, ha trasladado este diagnóstico durante una rueda de prensa celebrada en Ciudad Real, en la que ha estado acompañado por el secretario general regional de la organización, Julián Morcillo. Ambos han reclamado una reunión "urgente" con la Consejería de Agricultura para analizar la situación del sector de cara a la próxima vendimia.

Según ha explicado García-Gasco, las previsiones apuntan a una producción nacional en torno a los 33 millones de hectolitros, lo que supone un 10 % menos que la campaña anterior y un 15 % por debajo de la media de las cinco últimas cosechas. Sin embargo, ha advertido de que esta reducción no está siendo suficiente para equilibrar el mercado debido a la debilidad de la demanda.

El consumo de vino en España continúa a la baja y se sitúa en 9,18 millones de hectolitros, lo que representa un descenso cercano al 6 %. A ello se suma la caída de las exportaciones, que han retrocedido más de un 5 % hasta los 18,3 millones de hectolitros, un volumen que prácticamente duplica el consumo nacional pero que no compensa la pérdida de dinamismo del mercado.

Descenso de las ventas exteriores

En este contexto, la organización agraria teme que una cosecha considerada normal, que podría situarse entre los 39 y 40 millones de hectolitros a nivel nacional y alrededor de 23 millones en Castilla-La Mancha, genere un aumento importante de las existencias. Este escenario, han advertido, podría ejercer una presión adicional a la baja sobre los precios del vino y, especialmente, de la uva.

García-Gasco ha resumido la situación afirmando que el sector se encuentra ante "una tormenta perfecta en una campaña normal", alertando de que la combinación de mayor producción, menor consumo y descenso de ventas exteriores puede agravar aún más el desequilibrio del mercado.

Uno de los pocos datos positivos, según UPA, es la reducción de las existencias respecto al año anterior. No obstante, la organización insiste en que la evolución de la demanda sigue siendo el principal motivo de preocupación, especialmente en un contexto en el que incluso el vino blanco, tradicionalmente más estable, empieza a verse afectado por la contracción del mercado.

Reclamación de medidas urgentes al sector

Ante esta situación, UPA Castilla-La Mancha considera que el actual Programa de Intervención Sectorial del Vino resulta insuficiente y "está cojo" para afrontar las dificultades del corto plazo. Por ello, la organización reclama la adopción de medidas urgentes como la destilación de crisis, la vendimia en verde o incluso programas de arranque de viñedo.

UPA insiste en que estas herramientas deben ser analizadas junto con la Consejería de Agricultura y el conjunto del sector vitivinícola, incluida la Interprofesional del Vino, antes del inicio oficial de la campaña, previsto para el 1 de agosto, aunque algunas variedades podrían comenzar a recogerse antes.

Sin embargo, la organización matiza que algunas de estas medidas tienen efectos limitados o diferidos en el tiempo. El arranque de viñedo, por ejemplo, supone una reducción estructural de superficie productiva y no ofrece una solución inmediata, mientras que la vendimia en verde tendría impacto en campañas posteriores y con un alcance insuficiente para equilibrar el mercado.

UPA también ha expresado su preocupación por el nuevo marco financiero de la Política Agraria Común (PAC), especialmente por la cofinanciación prevista y la falta de instrumentos que garanticen precios capaces de cubrir los costes de producción.

Incertidumbre en el mercado y presión sobre los costes

Más allá del ámbito estrictamente vitivinícola, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha mostrado su preocupación por el contexto económico y geopolítico, al considerar que la incertidumbre internacional está afectando directamente a los costes del sector agrario.

En este sentido, ha señalado el fuerte encarecimiento del gasóleo agrícola, que ha pasado de en torno a 0,80 euros el litro a superar en algunos casos los 1,30 euros, lo que está generando una presión adicional sobre la rentabilidad de las explotaciones.

Morcillo ha advertido de que este incremento de costes compromete la viabilidad de miles de agricultores y ganaderos, y ha mostrado su desconfianza ante los anuncios políticos internacionales, asegurando que "el campo ya está sufriendo las consecuencias" de la volatilidad del mercado energético.

La situación descrita por UPA refleja un sector vitivinícola castellanomanchego que afronta el inicio de la campaña con incertidumbre y preocupación. La combinación de factores estructurales —como la caída del consumo y las exportaciones— junto con elementos coyunturales, como la posible evolución de la producción o el aumento de los costes energéticos, configura un escenario complejo.