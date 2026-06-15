Sabrido amplía la lista para la alcaldía de Toledo: "Muchos que no están en la palestra serían grandes candidatos del PSOE"

La reciente visita del Papa a España también ha inspirado al delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, un estudiante de Ciencias Religiosas que decidió retomar esta rama de conocimiento muchos años después de abandonar el seminario de Toledo.

José Pablo Sabrido, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, subraya el llamamiento de León XIV en favor de la dignidad de todas las personas, un mensaje de "misericordia, paz y sabiduría" frente al odio hacia el diferente.

Más allá del significado de un viaje histórico y de un profundo calado, Sabrido aborda la realidad más cercana, la que lo vincula a la ciudad a la que sirvió durante años y que parece tener —gracias a su idiosincrasia histórica, la proximidad a Madrid o la capitalidad regional— un catalizador de aspiraciones políticas de las que se descarta.

Óscar Puente ha anunciado un ramal provisional para acercar el AVE a Extremadura, con una inversión mínima de 354 millones. ¿Peligra la alta velocidad en Toledo?

Pienso que Toledo tendrá estación de AVE. También pienso que hay una cuestión irrenunciable para Toledo, y es que se mantenga la estación de Santa Bárbara. Esto es importante.

El anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo había planteado que, aparte de ser inamovible la estación de Santa Bárbara, hubiera una segunda estación en el ámbito del Polígono industrial que impidiera que [el tren] atravesara el Tajo y afectara en ningún caso al núcleo histórico de Toledo. Esto es lo esencial y lo fundamental, y yo sigo manteniendo esa tesis.

Ahora me han entrado algunas dudas porque he visto que tanto la Junta como el Ayuntamiento no han dicho lo mismo. Les pediría que —primero— aclaren lo que realmente van a presentar ante el Ministerio: he oído decir que sí a una macroestación —una gran estación central—; he oído decir que sí a un apeadero. Lo que quiero es que tanto la Junta como el Ayuntamiento decidan.

"Me han entrado algunas dudas porque la Junta y el Ayuntamiento no han dicho lo mismo sobre el AVE: les pediría que aclaren qué van a presentar ante el Ministerio"

Ahí están las hemerotecas: he visto a concejales del Ayuntamiento de Toledo decir una cosa y la contraria, y a la Junta decir una cosa y la contraria. Por tanto, me gustaría que presenten un proyecto conjunto.

Entiendo entonces la posición del Ministerio: como hacia el oeste nos están reclamando que el AVE avance, me parece lógico que mientras aquí decidimos estas cuestiones Transportes tenga que dar una solución provisional.

¿Se atreve a poner una fecha para la puesta en marcha del tercer carril de la TO-23? ¿Cuándo van a recepcionar las obras del carril bici y la pasarela?

Ya dije, y mantengo, que cuando pase septiembre se podrá empezar. Es otra obra del gobierno de Pedro Sánchez. Con el carril bici y la pasarela no tengo fecha, pero será muy pronto porque está prácticamente finalizado. Y es otra obra de Pedro Sánchez.

Sabrido ejerce como representante del Gobierno central en la región desde hace medio año. Ángela Pulido Díaz

¿En qué punto se encuentran las obras de la A-40 en los tramos entre Mocejón y Ocaña, y desde Maqueda hacia el límite con la Comunidad de Madrid y Castilla y León?

Ese proyecto todavía está en fase de estudio y no será inmediato.

En Toledo, la autovía A-42 ejerce como nexo entre barrios y soporta un tráfico creciente en torno al punto que salva el Tajo. ¿Cabría una variante que la aleje de los núcleos de población y aligere la circulación?

Está bloqueada en momentos puntuales. También se produce un bloqueo importante porque muchos vehículos avanzan por la izquierda y se meten para el desvío del Polígono en el último momento. La Dirección General de Tráfico está estudiando posibles alternativas para resolverlo, como la utilización de líneas continuas. Puede que, mediante estas líneas continuas, se pueda mejorar la situación.

"La DGT estudia posibles alternativas para resolver el problema del tráfico en la A-42 en Toledo, como la utilización de líneas continuas"

No olvidemos que también es una vía de acceso al Polígono y así lo incluimos en el Plan de Ordenación Municipal que sacamos a información pública [en 2022]: habíamos previsto que en la bajada de Las Nieves pudiera haber una entrada para el Polígono y que, con un desvío a la derecha según se sube hacia esta urbanización, se podrían evitar los atascos que hay para el Polígono.

Hay diversas alternativas. Pero los accesos desde Las Nieves al Polígono se deben seguir manteniendo: soy defensor de ese proyecto que, dicho sea de paso, se sometió a información pública y existe un borrador del mismo. Pienso que hay que desenvolverlo y también volver a ello. Sería una manera de mejorar el tráfico: además, no es incompatible con el tercer carril.

¿Considera que la Junta está dilatando la adecuación y descontaminación del Hospital Virgen de la Salud? ¿Cree que prefieren usar este edificio como plató de rodaje?

Parece que la Junta debía descontaminar el hospital y entregárselo a la Tesorería General de la Seguridad Social. Dejar que eso sea un plató sería un error tremendo; sería cuestionar el desarrollo de Palomarejos y de la propia ciudad de Toledo. Ese espacio tan grande y de estructuras discutibles nunca puede mantenerse como plató.

"Dejar el Virgen de la Salud como plató sería un error tremendo que cuestionaría el desarrollo de Palomarejos y de la propia ciudad"

En mi opinión, este edificio está llamado a convertirse en viviendas, en pisos para jóvenes. Sería una manera de solucionar el problema de la vivienda y una forma de adecentar el barrio de Palomarejos.

El cuartel de la Guardia Civil y el antiguo Hospital Virgen de la Salud tendrían que ser un revulsivo para Palomarejos. No contemplo otra cuestión que no sea que haya viviendas y algún tipo de servicios para la ciudad y el barrio.

Carlos Velázquez achacó a una mano negra la exclusión de la capital regional de los fondos Edil. ¿Hay alguna opción de que Toledo sea finalmente incluida en este reparto?

Justificarse o esconderse detrás de otro cuando estás fracasando en tu propia gestión es muy triste. Es triste. El alcalde de Toledo, con el que creo tener una buena relación, tiene que preocuparse de la ciudad de Toledo. A mí lo primero que me sorprende del alcalde de es que su prioridad no sea la ciudad de Toledo: él dijo públicamente que Toledo no era su prioridad.

Y cuando tu prioridad no es la ciudad, puede pasar que no estés atento a los fondos [europeos]; es decir, que no estés atento a que, siendo Toledo lo que fue en el pasado y es en el presente, la ciudad no pase ni el primer corte en la elección de Capital Europea de la Cultura. Y eso es por falta de atención: y es triste.

Entre 2015 y 2023, Sabrido ejerció diferentes responsabilidades en el Ayuntamiento de Toledo Ángela Pulido Díaz

Esto se demuestra con que se presente un proyecto [se refiere al Plan de Ordenación Municipal] y nadie sepa lo que se ha presentado. Unos hablan de 37.000 viviendas y otros de 17.000 dentro del propio equipo de Gobierno. Esto significa que nadie se lee los documentos.

La alcaldía exige mucho trabajo y estar en el día a día. El problema no es actual, el problema va a ser el futuro. Hoy Toledo está viendo cómo florecen proyectos e ideas de hace cuatro años, ideas de Milagros Tolón con financiación de Pedro Sánchez como son el parque de la Vega, las riberas del río, el mercado de abastos del casco histórico o el polideportivo de la Escuela Central de Educación Física. Son grandes inversiones ideadas por el equipo de Tolón y financiadas por Sánchez.

"Hoy Toledo ve cómo florecen proyectos de hace cuatro años, ideas de Milagros Tolón con financiación de Pedro Sánchez"

Me pregunto qué proyectos tendrá para ejecutar el próximo alcalde o alcaldesa.

¿Cuándo van a terminar las obras en el edificio de la Delegación del Gobierno? ¿Cuánto van a costar?

El coste está siendo un problema; se ha aprobado un modificado de 1,9 millones de euros. Decía el otro día, en broma y en serio, que la obra va a tardar mucho más de lo que a mí me gustaría, y no me creo lo pronto que dicen que va a acabar. Dicen que va a concluir para el mes de julio del año que viene, pero tengo mis reservas.

¿Hay alguna manera de garantizar la calidad del agua del Tajo a su paso por Toledo? ¿Qué responsabilidad tiene la Confederación Hidrográfica del Tajo en este asunto?

Todos tenemos responsabilidad, y muy compartida. Por no desligarlo del todo del trasvase, desde septiembre del 2025 el río tiene —prácticamente siempre— los caudales ecológicos previstos en el plan 2022-2027. Pero el Tajo tiene un problema fundamental y son los desagües del Jarama que proceden de la Comunidad de Madrid.

Para comenzar a limpiar los ríos hay que empezar por tomarse mucho más en serio las depuraciones. Y el gran contaminante aguas abajo del río Tajo es la depuración de las aguas que llegan desde Madrid. Hay que hacer un esfuerzo en las depuradoras de la propia Comunidad de Madrid y al norte de la ciudad de Toledo.

Sabrido ha atendido a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en su despacho. Ángela Pulido Díaz

Los toledanos nos merecemos agua de calidad procedente de la cuenca fluvial de nuestro río; para ello, hay que hacer un esfuerzo importante también aguas arriba en depuración de aguas.

Ya fue vicealcalde, ¿se ve como candidato a la alcaldía de Toledo?

Estoy tan a gusto aquí. Y he estado tan a gusto jubilado. Estoy muy a gusto aquí como lo estaba jubilado y no lo contemplo. En este momento, solo tengo el afán de hacer bien mi trabajo, ser útil a los ciudadanos de Castilla-La Mancha y acabar bien esta labor durante el tiempo que quiera el Gobierno de España. No tengo otra ambición.

La posibilidad de venir aquí la asumí por convicción con las políticas del Gobierno y por ayudar en la medida en que creía posible. Pero cuando estaba jubilado también estaba muy contento.

¿Cómo valora a Noelia de la Cruz? ¿Y a Pablo García? ¿Y a la propia Milagros Tolón?

Sinceramente, creo que cada uno está haciendo una labor fundamental. A mí, Noelia de la Cruz me parece que sería una magnífica candidata y una excelente alcaldesa. Pablo García sería un magnífico candidato y un estupendo alcalde. Yo a Milagros la veo ahora mismo volcada y no está pensando en este negociado.

¿Hay algún tapado?

Es que hay muchos. Conozco a mucha gente dentro del PSOE de Toledo, muchas mujeres y muchos hombres que serían también magníficos candidatos y excelentes alcaldes y que no están ahora en la palestra como pueden ser estos dos, que son concejales.

Creo que Tolón es una magnífica ministra. Yo solo quiero ser —aunque no sé si lo conseguiré— un magnífico delegado del Gobierno; eso es en lo único en lo que estoy. Pero sé que en el PSOE hay magnífica gente que pueden ser y serán excelentes alcaldes de Toledo.