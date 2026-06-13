La vivienda de segunda mano en Castilla-La Mancha sube un 13,2 % en mayo respecto a hace un año: Cuenca cae un 2,6%

El precio de la vivienda de segunda mano en Castilla-La Mancha ha registrado un incremento del 13,2 % interanual en mayo, según los últimos datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, en un contexto de fuerte tensión del mercado residencial en España, donde los precios han vuelto a marcar máximos históricos por tercera vez en lo que va de año.

Dentro de la comunidad autónoma, destaca especialmente el comportamiento de Cuenca, que se desmarca de la tendencia general al ser la única provincia castellanomanchega que registra un descenso interanual. En concreto, el precio de la vivienda en la provincia cae un 2,6 %, situándose en 1.244 euros por metro cuadrado, en contraste con las subidas generalizadas del resto del territorio.

Este dato convierte a la provincia conquense en una excepción dentro de un mercado regional claramente alcista, aunque con intensidades muy distintas según provincias. Mientras la mayor parte de Castilla-La Mancha mantiene incrementos sostenidos, el comportamiento conquense apunta a un menor dinamismo de la demanda o a un ajuste puntual tras periodos previos de evolución más estable.

En el conjunto de la comunidad, el precio medio de la vivienda en venta se sitúa en 1.390 euros/m², lo que consolida a Castilla-La Mancha como una de las regiones con precios más asequibles de España. Sin embargo, esta posición de relativa accesibilidad convive con una tendencia alcista continuada que, año tras año, va reduciendo la distancia con otras comunidades más tensionadas.

Un mercado nacional en máximos históricos

El comportamiento de Castilla-La Mancha no puede entenderse sin el contexto nacional. España ha alcanzado en mayo un precio medio de la vivienda de segunda mano de 3.092 euros/m², lo que supone un incremento interanual del 17,4%. Además, el mercado ha registrado máximos históricos por tercera vez en 2026, consolidando una tendencia de encarecimiento sostenido.

En términos prácticos, el valor medio de una vivienda estándar de 80 metros cuadrados se sitúa en 247.391 euros, frente a los 210.777 euros de hace un año, lo que supone un incremento de más de 36.000 euros en apenas doce meses.

Este crecimiento se extiende de forma prácticamente generalizada por todo el país: el 90% de los municipios analizados por Fotocasa registra subidas interanuales en el precio de la vivienda. Solo una minoría de localidades presenta descensos, lo que confirma la amplitud del ciclo alcista actual.

Los expertos del sector inmobiliario señalan que este comportamiento responde a un desequilibrio estructural entre oferta y demanda. La demanda de vivienda en propiedad se mantiene en niveles muy elevados, mientras que la oferta disponible sigue siendo insuficiente, especialmente en zonas urbanas y áreas metropolitanas. A ello se suman unas condiciones hipotecarias que, pese a su reciente volatilidad, han mantenido cierta capacidad de estímulo a la compraventa en el último año.

Crecimiento desigual entre provincias

Dentro de este escenario nacional, Castilla-La Mancha presenta un comportamiento intermedio, con subidas generalizadas pero moderadas en comparación con las regiones más tensionadas.

Guadalajara lidera el crecimiento regional con un incremento del 15,3 % interanual y un precio medio de 2.034 euros/m², impulsada en gran medida por su proximidad a la Comunidad de Madrid, lo que la convierte en una alternativa residencial para quienes buscan precios más asequibles sin alejarse del entorno metropolitano.

Toledo también refleja una evolución al alza, con un aumento del 11,5 % y un precio medio de 1.284 euros/m², mientras que Albacete registra una subida del 10,5%, situándose en 1.622 euros/m². Ciudad Real, por su parte, presenta un incremento del 13,9% y un precio medio de 1.097 euros/m², el más bajo de la comunidad.

En contraste, Cuenca rompe esta dinámica alcista con su descenso del 2,6%, lo que la sitúa como la única provincia de la región con un ajuste negativo en términos interanuales.

Presión en las principales ciudades

El comportamiento de las capitales de provincia refuerza la idea de un mercado heterogéneo. Ciudad Real capital destaca con una subida del 19,9 %, hasta los 1.809 euros/m², seguida de Guadalajara capital, con un incremento del 16,9% y un precio medio de 2.485 euros/m². Toledo capital también mantiene una evolución significativa, con un aumento del 16,6% y 2.088 euros/m².

Albacete capital muestra un crecimiento más moderado del 6,6 %, hasta los 2.114 euros/m², mientras que Cuenca capital registra un incremento del 0,9%, con 1.789 euros/m², confirmando una evolución mucho más contenida tanto en la provincia como en su capital.

Un mercado tensionado

El análisis de conjunto muestra un mercado inmobiliario altamente tensionado en España, pero con fuertes diferencias territoriales. Mientras comunidades como Madrid, Baleares o Cataluña concentran los precios más elevados, regiones como Castilla-La Mancha siguen situándose entre las más asequibles, aunque con una tendencia clara de encarecimiento progresivo.

Este fenómeno se explica por la combinación de varios factores: una demanda elevada, limitada oferta de vivienda nueva y segunda mano, y un contexto económico en el que la vivienda continúa consolidándose como uno de los principales activos de inversión.

En este escenario, Castilla-La Mancha actúa como una comunidad de transición: aún con precios relativamente bajos en comparación con la media nacional, pero con subidas constantes que reflejan la presión del mercado.

Cuenca, en este contexto, se sitúa como un caso singular dentro de la región. Su descenso del 2,6 % la diferencia del comportamiento general, aunque el resto de indicadores apuntan a un mercado todavía activo, especialmente en su capital. Su evolución futura será clave para determinar si se trata de un ajuste puntual o del inicio de una tendencia más prolongada en el tiempo dentro de la provincia.