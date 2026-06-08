Albacete, Toledo y Ciudad Real encabezan el incremento de la criminalidad en el primer trimestre de 2026

Albacete, Toledo y Ciudad Real han sido las tres provincias castellanomanchegas en las que la tasa de criminalidad ha crecido en los tres primeros meses de 2026. Pese a que Cuenca y Guadalajara han registrado menos delitos que en el mismo periodo del año anterior, su compensación no ha sido suficiente para que de enero a marzo la media total en Castilla-La Mancha recoja un 5,6% más de hechos ilícitos.

Así se desprende del balance de criminalidad hecho público por el Ministerio del Interior en el que quedan reflejados un total de 21.828 infracciones penales en la región entre enero y marzo.

En términos porcentuales, Albacete se sitúa a la cabeza. Esta provincia es la única cuyo crecimiento se alza por encima de las dos cifras, en un 11,9 %, al haberse recogido 4.090 denuncias. Esta tendencia al alza la siguen tanto los delitos de delincuencia convencional, 3.172 que suponen un 12,1 % más, como los de ciberdelincuencia, que han escalado al 11% al situarse en 918.

Por detrás se sitúa Toledo, provincia más poblada de la comunidad y también la que más denuncias soporta en términos brutos. En su caso, se han contabilizado un total de 9.123 denuncias que suponen un 7,1 % más que en los tres primeros meses de 2025. Como en el caso de Albacete, la subida afecta tanto a la delincuencia habitual, que aglutina 7.184 de estos casos (+7,2%) como a la ciberdelincuencia que ha comprendido 1.939 casos (+6,9%).

La tercera provincia con guarismos positivos es Ciudad Real, que también se sitúa por encima de la media regional al anotarse 4.045 delitos que suponen un 6,9 % más en términos porcentuales. En este caso, existe una gran divergencia entre el 3,2% de crecimiento en la delincuencia convencional, con 3.149 casos, y la ciberdelincuencia que se ha disparado un 22 % al anotarse 896 denuncias.

Cuenca y Guadalajara, en negativo

Por contra, Cuenca y Guadalajara son los dos únicos territorios que han visto cómo sus cifras de criminalidad se han visto reducidas.

El caso de Cuenca es especialmente significativo, al ser el único territorio donde se han recogido menos denuncias por delincuencia convencional y ciberdelincuencia. En el caso de la convencional, el descenso ha sido del -1,7% con 1.165 casos, mientras que la ciberdelincuencia ha decrecido un -6,7% con 403 casos. Esto coloca la media provincial en un -3,1% con 1.588 delitos.

En cuanto a Guadalajara, la media también es negativa al contabilizarse un -2,9% y 2.982 casos. De ellos, 2.114 corresponden a delitos convencionales que reflejan un descenso del -7,7% y 868 a ciberdelitos que han crecido un 11,3%.

Datos nacionales

Esta oleada de las cifras de criminalidad recogen un incremento nacional del 1% sustentado en el crecimiento de los asesinatos en un 10 % y el descenso de los robos. En total, se han recogido 595.240 delitos.

Del total, un 79,4 % (472.512) son delitos convencionales, mientras que la cibercriminalidad alcanzó las 122.728 infracciones, lo que supone un nuevo incremento (1,2 %) respecto a 2025.

Además del incremento de los homicidios dolosos y asesinatos consumados, en el primer trimestre de 2026 han aumentado las denuncias por violaciones. En total, se han contabilizado 1.290 agresiones sexuales con penetración, un 3,8 % más que en los mismos meses del año pasado.