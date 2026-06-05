El pueblo gitano de Castilla-La Mancha clama por tener acceso a "una vivienda digna" y aboga por "desterrar el racismo"

Este viernes 5 de junio, Castilla-La Mancha ha celebrado por primera vez el Día del Pueblo Gitano, coincidiendo con la fecha en que llegó por primera vez una familia gitana a la comunidad -a Guadalajara en 1488-.

La Junta ha celebrado un acto institucional en el Palacio de Fuensalida de Toledo, presidido por el presidente autonómico, Emiliano García-Page, en el que el pueblo gitano ha levantado la voz "con orgullo, dignidad y memoria colectiva" para celebrar la efeméride.

"Es un día histórico que no puede convertirse únicamente en un acto simbólico o institucional, sino en un grito firme de reivindicación, justicia y reconocimiento para miles de familias gitanas en Castilla-La Mancha", ha expresado Rocío Bustamante, encargada de leer el manifiesto.

El pueblo gitano ha reconocido que se está avanzando, pero "todavía quedan cosas por hacer, como "ampliar recursos para mejorar sus vidas y desarrollar la Estrategia del Pueblo Gitano".

Además, ha sugerido a Page que en los presupuestos de la región haya una partida presupuestaria para desarrollar los objetivos que marca la estrategia. "El pueblo gitano forma parte de la historia, la cultura, el alma de esta comunidad. Hemos contribuido al desarrollo social, cultural y económico de esta tierra durante siglos, y por ello creemos que debemos tener las mismas oportunidades que los demás, sin ningún tipo de discriminación", ha expresado.

Ha reivindicado un "acceso a una vivienda digna y accesible", para "vivir con la estabilidad que quiere todo ser humano". Y que "se olviden de una vez por todas los poblados chabolistas o barrios más desfavorecidos".

Además, ha pedido tener "acceso a un empleo en igualdad de oportunidades". "Que no nos cierren las puertas por ser gitanos y gitanas, pues el desempleo, la precariedad y la economía de supervivencia no deben marcar la vida", ha afirmado.

Por otro lado, ha abogado por seguir avanzando en educación para que los gitanos y gitanas "no abandonen prematuramente los estudios". Y también por poner el foco en la mujer gitana, que "sufre discriminación en diferentes ámbitos de la sociedad".

Por último, han cargado contra el "racismo" y el "antigitanismo", que "se deben desterrar de una vez por todas esos estigmas o prejuicios".

Financiación

Por su parte, Page se ha comprometido a llegar en 2028 a una financiación de dos millones de euros dentro de la nueva Estrategia del Pueblo Gitano.

"Una sociedad no es fuerte por tener una sola identidad, sino por permitir cualquier identidad conviviendo en su seno. Debemos amparar y respetar cualquier identidad, aunque sin buscar privilegios por ello", ha afirmado.

Asimismo, ha calificado como una "preciosa coincidencia" que la primera llegada del pueblo gitano a lo que hoy es Castilla-La Mancha se datase precisamente en una fiesta del Corpus Christi en Guadalajara.

Igualmente, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que preside el Consejo Regional del Pueblo Gitano, ha resaltado que este año se destinan más de 1,5 millones de euros en 31 proyectos que "aportan dignidad" a la comunidad autónoma.

Para terminar, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha resaltado que el pueblo gitano "es el mejor ejemplo de que se puede tener muchas identidades en una gran identidad". Y ha pedido que sigan "cohesionando y haciendo mejor la sociedad".