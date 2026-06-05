CCOO exige activar el 100 % del dispositivo contra incendios los 122 días de la campaña en Castilla-La Mancha

CCOO en Geacam ha exigido la activación del 100 % del dispositivo contra incendios los 122 días de campaña. Y ha criticado que el periodo de riesgo alto haya comenzado el 1 de junio "con el 44 % de medios activados" y que el 30 % de puntos de encuentro de los retenes "no reúnen las condiciones de habitabilidad o incumplen la normativa de riesgos laborales".

El sindicato ha considerado que "los recortes se siguen manteniendo" desde 2020, por lo que no se ha activado el 100 % del dispositivo desde el arranque de la campaña.

Según ha detallado, desde el 1 de junio está operativo el 44 % en Albacete, el 55 % en Ciudad Real, el 42 % en Cuenca, el 28 % en Guadalajara y el 55 % en Toledo. "No estarán al 100 % hasta el próximo 15 de junio", ha denunciado el presidente del Comité de Empresa, Manuel Amores.

Amores ha cargado con que "solo haya 95 días de operativo completo pese a haber un acuerdo con la Junta por el que debía funcionar en su totalidad los 122 días de periodo alto y extremo".

"Una cosa son los medios activados y otra las personas que están trabajando. Un ejemplo es que en una auto bomba para cuatro personas solo vayan dos por lo que hay medios activados, pero no al 100 % de sus componentes con el riesgo que entraña", ha lamentado.

En cuanto a los turnos de trabajo, aunque son de tres días, ha explicado que "hay que estar disponible los 30 del mes sin retribución añadida".

Asimismo, ha anunciado que CCOO interpondrá denuncia por malas condiciones de trabajo en el 30 % de los puntos de encuentro de los retenes, que son un centenar en toda la región, ya que "en muchos no hay vestuarios, no hay aseos, no hay luz eléctrica ni agua potable". Y ha solicitado una mayor previsión a la hora de formar a las nuevas incorporaciones.

Incendio en la Academia de Infantería de Toledo

Por su parte, el delegado de CCOO en Toledo y bombero forestal en Navahermosa, Javier Rubio, ha reprochado a la Junta que tuviera que pedir la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el incendio de la Academia de Infantería en Toledo mientras "no estaban todos los medios regionales activados".

"El aviso para contar con la UME es un modelo que preocupa en exceso, ya que hay un dispositivo profesional a nivel regional que se merecen trabajar en condiciones dignas", ha afirmado.