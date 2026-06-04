El incendio de la Academia de Infantería de Toledo desciende a nivel 0 y ya está prácticamente controlado

El incendio que se declaraba este miércoles en los terrenos de la Academia de Infantería en Toledo capital ha sido descendido a nivel 0, es decir, ha dejado de ser un peligro para personas y bienes distintos a los forestales.

Así lo ha confirmado el Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), que a primera hora de este jueves continúa trabajando en el lugar con un medio de extinción terrestre y cuatro efectivos.

Después de una tarde-noche intensa de trabajo de los servicios de emergencia, poco antes de la medianoche se confirmaba esa desescalada de la situación de emergencia que llegó a alcanzar el nivel 2 por la afección del que el humo estaba teniendo tanto en la carretera A-42 y como en la urbanización de Las Nieves, situada en el término municipal de Nambroca y cuyos vecinos fueron parcialmente evacuados por prevención.

El fuego se originaba sobre las 13:30 horas en un lugar en el que se estaban practicando unas maniobras militares. Según han informado los bomberos del Ayuntamiento de Toledo, se originaba por "un rebote en unas prácticas de tiro" que generó un conato que pronto se avivó por el viento.

La proliferación de las llamas generaba una importante columna de humo que se podía divisar desde diferentes puntos de la capital regional y el humo comenzó a afectar tanto a la carretera como a los núcleos de población más próximos, situación que obligó a tomar medidas de protección civil.

Sin embargo, el trabajo de los efectivos del Infocam, bomberos del parque de Toledo y recursos del propio ejército, que ha sido el encargado de coordinar las tareas de emergencia, comenzaban a dar sus frutos y a última hora de la tarde la situación se rebajaba a nivel 1 de emergencia.

En estas tareas también participaban miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que se encontraban en el terreno haciendo maniobras y que recibieron apoyo de unidades desplazadas desde Madrid. Y es que la afección a zonas militares restringidas conllevaba restricciones para el personal civil de extinción.

Trabajo coordinado

La movilización para frenar las llamas conllevó la convocatoria del Centro de Cooperación Operativa Integrado (CECOPI) en la en la sala de crisis del Centro Operativo regional de Incendios Forestales (COR) y al que asistían el presidente autonómico, Emiliano García-Page; el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, entre otros.

La consejera destacaba que en el momento de mayor apogeo de las llamas, se decidió activar el nivel 2 porque "se estaban viendo comprometidas fundamentalmente por el humo tanto la autovía que bordea la ciudad de Toledo como la urbanización Las Nieves del término municipal de Nambroca".

Por su parte, Sabrido destacaba la "coordinación" entre administraciones en unos trabajos en los que han tomado parte 12 medios dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha -cuatro de ellos aéreos-, 43 bomberos forestales del Plan Infocam, bomberos del parque municipal de Toledo y los efectivos de la UME.

Ante el incendio declarado en la Academia de Infantería de Toledo, desde el primer momento hemos puesto todos los recursos del Gobierno de Castilla-La Mancha a disposición para colaborar en su control y extinción.



Tras la solicitud de apoyo de la UME al Gobierno regional, hemos… pic.twitter.com/ykhVtYxbs5 — Emiliano García-Page (@garciapage) June 3, 2026

De su lado, Emiliano García-Page suspendía su asistencia a la inauguración de la carrera procesional del Corpus para centrarse en la emergencia y destacaba en sus redes sociales la puesta a disposición de "todos los recursos del Gobierno de Castilla-La Mancha a disposición para colaborar en su control y extinción".