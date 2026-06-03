Núñez pide a Page que "rompa con Sánchez" si quiere elecciones anticipadas: "Tiene una herramienta real y efectiva"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha emplazado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a "romper con Sánchez" si de verdad quiere que haya elecciones generales anticipadas.

"Page lleva años proclamando que quiere elecciones, que quiere que se llegue hasta el fondo de determinadas cuestiones y que el PSOE rinda cuentas. Sin embargo, a diferencia de otros dirigentes, él dispone de una herramienta real y efectiva para hacerlo posible", ha argumentado el líder de los 'populares' castellanomanchegos en relación a los ocho diputados que el PSOE de Castilla-La Mancha tiene en el Congreso de los Diputados.

En un vídeo publicado en redes sociales, Núñez ha recordado que entre esos ocho parlamentarios se encuentra su número dos en la región, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez.

Si Page está convencido de que deben convocarse elecciones, que actúe hoy mismo y que ordene a sus diputados romper con Sánchez, retirar su apoyo al Gobierno y ponerse al servicio de España y de los españoles.



📹▶️ pic.twitter.com/ykdmtJtBJb — Paco Núñez (@paconunez_) June 3, 2026

En este sentido, ha presionado para que "lo cese inmediatamente" si sigue votando junto al resto de diputados nacionales del PSOE.

"No se puede querer ser por la mañana un político que pide elecciones y que por la tarde, tu mano derecha blinde a Sánchez en el palacio de la Moncloa", ha aducido.

De ahí que le haya exigido "decisiones" porque a su juicio, "España se las está reclamando y los castellanomanchegos no pueden seguir viviendo este bochorno y esta forma de decir una cosa y hacer radicalmente la contraria".

Financiación

Sobre las reuniones bilaterales anunciadas por el Gobierno de España de cara a la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación autonómica, Núñez ha emplazado a Page anunciar "hoy mismo" que no acuda a unos encuentros cuyo único propósito es "blanquear" a Sánchez y su modelo para beneficiar a los independentistas catalanes.

Frente a este modelo de encuentros dos a dos, ha pedido que el nuevo modelo se debata en un foro con todas las comunidades presentes porque "lo de todos se habla entre todos".