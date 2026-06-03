El "impacto imborrable" del Corpus de Toledo deslumbra a Feijóo: quiere vivirlo otra vez como presidente del Gobierno

El Presidente Nacional Del PP, Alberto Núñez Feijóo, En Las Calles De Toledo El Día Previo Al Corpus Christi. PP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este miércoles por la noche en Toledo, junto al alcalde Carlos Velázquez y el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en la inauguración del recorrido procesional del Corpus Christi de Toledo, donde ha destacado el "impacto imborrable" de esta festividad y sus ganas de volver como presidente del Gobierno.

Feijóo ha realizado estas declaraciones antes de participar en el acto que sirve de apertura simbólica del trazado procesional por el que este jueves discurrirá la Custodia de Arfe, en una noche previa al día grande del Corpus Christi de Toledo.

El líder nacional del PP ha subrayado que el Corpus toledano es "tradición, cultura, religión y Marca España", y ha puesto en valor el ambiente vivido en la ciudad en las horas previas a la procesión.

"La Catedral está preciosa, este Ayuntamiento está engalanado, las calles son hermosas y toda la gente está optimista, positiva e intentando pasarlo bien", ha señalado Feijóo, quien ha asegurado estar "muy contento de poder estar aquí".

Deseo de volver

El dirigente popular, que ha reconocido que esta es su primera visita a la festividad pese a haber sido invitado en otras ocasiones, ha afirmado que la experiencia "sobrepasa cualquier previsión" y ha expresado su deseo de volver a la ciudad "como presidente del Gobierno, si los españoles quieren".

La inauguración del recorrido procesional, programada a las 22:00 horas, supone uno de los actos previos más simbólicos del Corpus, ya que permite recorrer el itinerario por el que pasará la Custodia de Arfe durante la procesión del día siguiente.

Feijóo, Núñez y Velázquez junto con personas disfrutando del recorrido de la Tarasca en Toledo. PP CLM

La visita del líder 'popular' ha generado una notable expectación entre las personas congregadas en el Casco Histórico y que ha incluido un baño de masas del dirigente popular por las calles del centro.

En este acto también participa el tradicional pertiguero, figura encargada de comprobar que los elementos decorativos y toldos del recorrido se encuentran a la altura adecuada para el paso de la procesión, utilizando una vara que simboliza la altura de la propia Custodia.