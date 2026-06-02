Toledo da el pistoletazo de salida a su Semana Grande con una multitudinaria y exitosa edición del Enclave Corpus

Toledo ya huele a Corpus. Como viene ocurriendo desde 2017, el Enclave Corpus, organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), ha inaugurado de manera oficiosa la Semana Grande de la capital de Castilla-La Mancha.

Un encuentro social en el que destacadas personalidades ligadas a la vida política, social, empresarial, económica, cultural y periodística de la región se han congregado en una agradable velada que gira alrededor de la celebración religiosa más reconocible de Toledo y declarada de Interés Turístico Internacional.

El CEO y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez y la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, han ejercido de anfitriones ante los casi mil asistentes que han abarrotado el patio del Palacio de Lorenzana, en pleno recorrido procesional por el que este jueves desfilará la Custodia de Arfe.

Una edición del Enclave Corpus, la octava, que además coincide con el año en el que el medio líder en Castilla-La Mancha y que dirige Alberto Morlanes celebra su 20º aniversario.

Vocación de servicio público

Durante su intervención, Esther Esteban ha defendido la utilidad del periodismo en las sociedades democráticas y se ha comprometido a mantener su compromiso con el lector frente al intento de determinados actores de "desacreditar por hacer preguntas, investigar y publicar informaciones incómodas".

El vídeo que resume una noche mágica en Toledo: así fue el Enclave Corpus 2026

La periodista toledana ha subrayado la importancia de los medios como custodios del espacio público. "Seguimos creyendo en el periodismo valiente, en el periodismo libre, en el periodismo que entiende que su obligación no es agradar al poder, sino contar la verdad y servir a los ciudadanos", ha añadido.

Durante su discurso, la periodista toledana ha recordado el favor que la información veraz otorga: "Sin libertad no hay periodismo, y sin periodismo no hay democracia".

La intervención de la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha también se ha detenido en la doble efeméride que ha marcado los últimos meses para ambas cabeceras: el pasado año, "EL ESPAÑOL celebró sus diez años de existencia como uno de los proyectos periodísticos más innovadores e influyentes de nuestro país" mientras en 2026, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha alcanzado su vigésimo aniversario.

El medio de comunicación más leído de la región ha llegado a sus primeros 20 años de vida "con la misma independencia, cercanía y vocación de servicio público que nos han acompañado desde el primer día", ha sentenciado Esteban.

"La verdad tiene que prevalecer"

Por su parte, Pedro J. Ramírez ha elogiado durante su intervención la actitud de los ciudadanos de Castilla-La Mancha frente al deterioro de la vida pública que la cascada de casos de supuesta corrupción que salpican al entorno de Pedro Sánchez ha provocado en el conjunto de España.

"Estáis acertando", ha dicho el periodista riojano, que también ha enfatizado que "todas las corrientes que han estado engendrándose en el seno de la vida española" durante los últimos meses -en referencia a los problemas judiciales y parlamentarios que han marcado la legislatura- "parecen haber tomado un pulso, un ritmo de aceleración".

El director de EL ESPAÑOL también ha apuntado que "parece que se acerca el desenlace", un momento en el que "solo puede triunfar la verdad o el encubrimiento", ha remarcado.

No obstante, ha mostrado su optimismo en que "la verdad tiene que prevalecer".

Asistentes

Entre las caras más conocidas que se han dado cita en el Palacio de Lorenzana se encontraban los consejeros Juan Alfonso Ruiz Molina, responsable de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital y Esther Padilla, portavoz; el diputado nacional y secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, o el diputado regional Álvaro Toconar.

En representación del PP, han acudido el presidente regional Paco Núñez; la diputada nacional y vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del partido, Carmen Fúnez; la secretaria general de los populares castellanomanchegos, Carolina Agudo; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; senadores como Miguel Ángel de la Rosa o Vicente Tirado; la presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, y diputados regionales como Santiago Serrano.

El mundo social y empresarial de la región ha estado representado por el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), José Julián Garde; el presidente de Eurocaja Rural, Javier López; el presidente de la cooperativa Virgen de las Viñas, Rafael Torres; el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato; la directora general de CMM, Carmen Amores; el presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, Rafael Ruiz; el secretario regional de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega o la secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha, Silvia López.

La sociedad castellanomanchega disfrutó de la velada en el patio del Palacio del Cardenal Lorenzana. David Morales

El fundador y CEO de Solagro, Ernesto Tardío, el diseñador Félix Ramiro o rostros conocidos de la televisión autonómica como Gloria Santoro, Mariló Leal, Ana Sevilla Julián Cano o José Francisco Martínez han puesto el toque más glamuroso al evento.

Entre las personalidades ligadas al sector de la cultura se encontraban el director general de la Real Fundación y creador del blog 'Toledo Olvidado', Eduardo Sánchez Butragueño; el fotógrafo Pepe Castro; el pintor Raimundo de Pablos y el DJ Juan Antonio Lorente (Yoikol).

Tampoco ha fallado el elenco de columnistas que ponen firma a las opiniones que se pueden leer en EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha compuesto por Alberto Sotillos, Javier Ruiz -que también es director de Onda Cero Castilla-La Mancha- Carolina Sánchez, Ángeles Sánchez-Infantes, Arantxa Castaño y Cruz Galdón. A ellos también se han sumado dos colaboradores habituales: la psicóloga Ana M. Ángel Esteban y el político, Fernando Mora.

Por último, los medios de comunicación de Castilla-La Mancha han gozado de una amplia representación por parte de Jesús Espada y Óscar García (CMM), Fernando Bernácer (RCM), Cristina Serena (EFE), Félix Amaya (Cadena Ser), Juan Carlos Sevilla (Cadena Cope), Humberto del Horno (Europa Press), Beatriz Pintado (RTVE), Irene Díaz (RNE) o Fernando Franco (ABC), entre otros muchos periodistas de prestigio.

Además, el evento ha contado con la colaboración de la Peña del Rey Moro, que se ha encargado de animar la velada con una divertida quínola gracias a la que los asistentes pudieron llevarse obsequios y regalos.

Patrocinadores y colaboradores

Foto general de la fiesta durante el discurso de Esther Esteban.

El Enclave Corpus 2026 cuenta con el patrocinio de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo, Eurocaja Rural, Aqualia, Mahou San Miguel, Iberdrola y Serveo.

Además, recibe el apoyo de Félix Ramiro, Grupo La Ermitaña, Parque Comercial Abadía, Aceites de Oliva de España, Solagro, San Telesforo y Bodega Bogarve 1915.

Como colaboradores participan Bodegas Fundador, Valquer Laboratorios, Embutidos España, Don Apolonio, Rubiocar, Santo Tomé, JER Publicidad y Rutas de Toledo.