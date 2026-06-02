El Gobierno añade un proyecto en Talavera y movilizará 280 millones en Castilla-La Mancha para viviendas asequibles

El Consejo de Ministros ha aprobado dos propuestas del Ministerio de Vivienda para transferir otros 260 millones de euros a las comunidades autónomas a través del Plan de Vivienda CASA 47. En el caso concreto de Castilla-La Mancha, se ha incorporado un nuevo proyecto para construir vivienda asequible en Talavera de la Reina que eleva a 260 millones de euros la cantidad de dinero que recibirá la región.

Estos nuevos recursos movilizados por el Gobierno central permitirán la puesta en marcha de 22 nuevos proyectos que suman un total de 1.629 viviendas por toda España.

De esta manera, CASA 47 alcanzará 68 proyectos activos en apenas medio año: 44 actuaciones de edificación residencial para construir 3.266 viviendas y 24 actuaciones de urbanización de solares con potencial para 22.000 viviendas.

La ministra IsabelRodríguez ha subrayado que "CASA 47 es el instrumento que será al derecho a la vivienda lo que las escuelas y las universidades públicas son a la educación o los hospitales y los centros de salud al derecho a la sanidad".

"El instrumento que consolida y que concentra el cambio de paradigma que las políticas públicas de vivienda están experimentando en nuestro país por el impulso de este Gobierno", ha defendido la ministra ciudadrealeña.

Rodríguez ha avanzado que en este primer trimestre, las licitaciones de vivienda pública han ascendido a 465 millones, lo que supone el mejor dato de la actual serie histórica y un incremento de un 44,12% con respecto al mismo período del año anterior.

No obstante, ha subrayado que para "dar respuesta a esa prioridad para el Gobierno de conformar un parque público de vivienda" a través de CASA 47, el Consejo de Ministros ha autorizado la transferencia a la entidad de 260 millones de euros.

Con esta nueva inyección, la cuarta de este tipo, los recursos traspasados a la Entidad Estatal de Vivienda para promover vivienda asequible alcanzan los 2.080 millones de euros.