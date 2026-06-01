Los "robots sociales" llegan a las residencias de Castilla-La Mancha para mejorar la atención y los cuidados

Una usuaria de la residencia albaceteña Núñez de Balboa interactúa con el robot Temi.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un nuevo paso en la modernización del sistema público de cuidados con la incorporación de robots sociales en residencias de mayores y centros de atención a personas dependientes.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha conocido este lunes en la residencia Núñez de Balboa de Albacete el funcionamiento de los robots NAO y TEMI, una de las iniciativas más innovadoras incluidas en el Plan de Autonomía Digital de la región.

Durante la visita, García Torijano ha destacado que estas herramientas tecnológicas buscan mejorar la autonomía personal y la calidad de vida de los usuarios, además de reforzar la atención que reciben en los recursos públicos.

Bárbara García Torijano conversa con uno de los residentes.

"Firmamos, a través de un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, el proyecto que estamos ya desarrollando con Nao y con Temi, que son los dos robots que están ya en esta residencia y que vienen a darle un plus de calidad a esos cuidados, donde nos tenemos que posicionar ya en un escenario a futuro, pero en el que ya las tecnologías son el presente", ha asegurado.

La titular de Bienestar Social ha defendido que la innovación tecnológica debe entenderse como un complemento al trabajo de los profesionales y no como un sustituto. "La tecnología no sustituye a los profesionales ni sustituye la atención directa, sino que aporta nuevas herramientas que ayudan a ofrecer cuidados más personalizados", ha afirmado.

Otra residente con uno de los robots.

Los robots sociales forman parte de un proyecto desarrollado junto a la Universidad de Castilla-La Mancha para explorar nuevas fórmulas de acompañamiento, interacción social, estimulación cognitiva y apoyo a la autonomía personal en entornos residenciales.

Ocho millones

La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Autonomía Digital de Castilla-La Mancha, puesto en marcha en 2023 para incorporar nuevas tecnologías a los recursos destinados a personas mayores, personas con discapacidad, menores y ciudadanos en situación de dependencia.

Según ha explicado la consejera, este programa ha permitido desplegar 8.000 dispositivos tecnológicos en centros residenciales de mayores, recursos de discapacidad y centros de menores de toda la comunidad autónoma, alcanzando a más de 125.000 beneficiarios.

La inversión destinada a esta estrategia asciende a 7,97 millones de euros procedentes de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Reforma integral

La visita también ha servido para anunciar el inicio, en las próximas semanas, de la primera fase de la reforma integral de la residencia Núñez de Balboa, una actuación que contará con una inversión de 5,67 millones de euros financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

García Torijano ha explicado que el objetivo es adaptar el centro a los nuevos modelos de atención residencial basados en unidades convivenciales, una fórmula que ganó protagonismo tras la pandemia.

"Podemos reorganizar mejor los espacios y, por tanto, lo que se va a hacer en esta residencia es habilitar unidades convivenciales para que también puedan tener incluso los propios residentes una mayor autonomía, que puedan desarrollar su proyecto de vida en estos centros residenciales con total normalidad, como si estuvieran en sus propias casas", ha señalado.

La consejera ha precisado que se trata de una actuación de gran calado sobre una de las alas del complejo residencial. "Es una obra estructural tanto por dentro como por fuera de una de las alas", ha explicado, recordando que la residencia cuenta con casi medio siglo de historia.

"Queremos seguir adaptándolo a las nuevas normativas y, desde luego, a la nueva visión de futuro que tenemos para los centros residenciales", ha añadido.

Más de 120.000 prestaciones

La responsable regional de Bienestar Social ha destacado también la evolución del sistema de atención a la dependencia en Castilla-La Mancha, que supera actualmente las 120.397 prestaciones y atiende a 81.889 personas en toda la comunidad autónoma.

En la provincia de Albacete, estas cifras alcanzan las 25.726 prestaciones para 17.342 beneficiarios.

"Estamos construyendo un sistema de cuidados cada vez más moderno, más humano y adaptado a las necesidades de las personas, combinando inversión social, atención profesional e innovación tecnológica", ha concluido García Torijano.