Page se solidariza con los jueces, fiscales y policías que han sido atacados por la trama de los fontaneros de Ferraz

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha trasladado su "apoyo cerrado" a todos los funcionarios "que estáis sufriendo ataques por hacer vuestro trabajo", una alusión en la que ha incluido al Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional o la Guardia Civil ante las dudas que sobre su labor se han proferido desde Moncloa y Ferraz.

"Gracias de todo corazón", ha dicho Page a estos cuerpos. El jefe del Ejecutivo regional ha realizado una encendida defensa de las instituciones del Estado, una respuesta que contrasta con la actitud con que el entorno de Pedro Sánchez encara la cascada de supuestos casos de corrupción que afectan a antiguos altos cargos del PSOE y el Gobierno de España.

"Que algunos tengan problemas o puedan tenerlos no significa que España sea un Estado fallido", ha subrayado Page durante el discurso —de casi media hora— que ha pronunciado con motivo de la celebración institucional del Día de Castilla-La Mancha, un acto celebrado en Cuenca.

El toledano considera que "la primera obligación de un responsable público es defender las instituciones", un mandato que debe prevalecer "cuando nos beneficia y nos perjudica".

La airada reacción del Gobierno central contra las recientes investigaciones judiciales, especialmente con la causa que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero, ha cristalizado en una suerte de teoría de la conspiración por la que los poderes del Estado se habrían aliado para propiciar la caída de Sánchez.

Frente a este supuesto, Page ha recordado que todos los agentes y cuadros policiales en activo han nacido después de la Transición; y que el Código Penal o las normas de procesamiento judicial "son también obra de la democracia".

El entramado legislativo que ahora amenaza a diferentes personas próximas a Sánchez se ha gestado en el último medio siglo. Y la España de este tiempo "la han gobernado dos partidos; y el que más [años], el PSOE", ha comentado.

Al respecto, el presidente regional ha recordado que organismos como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional "están pactados" por las dos grandes formaciones políticas.

"La democracia, después de 50 años, no tiene que buscar responsabilidades fuera de ella. Lo que tenemos —para bien y para mal— ha sido obra de lo que hemos decidido los españoles y a través de nuestros representantes", ha aseverado.

En la misma línea, ha cargado contra el tentación de alterar las normas de juego a conveniencia y cuando las circunstancias son adversas. "Como sociedad, no podemos plantearnos cada 50 años que hay que ponerlo todo patas arriba".

Por la "verdad", contra el "frentismo"

La insistencia de Page en el "funcionamiento correcto de las instituciones" se nutre de su confianza en el edificio que sostiene al país, una estructura que el barón cree sólida. "La verdad no admite muros".

La Constitución de 1978, la norma fundamental que "nos dio derechos", no consigue frenar una tensión política que es "fruto de un peligroso populismo que se ha institucionalizado", ha añadido.

Como en anteriores intervenciones, Page ha advertido de la "dinámica del frentismo" y ha lamentado que sea una obra "de diseño" y que se ha creado "de arriba abajo". Tal artefacto, un recurso de los políticos para desviar la atención, ha alimentado un "momento" que para el líder de los socialistas de la región "es de los más difíciles de sobrellevar".

En todo caso, el responsable autonómico ha apelado a la ciudadanía a "mantener una moral de optimismo" frente a ese "ruido" que, según su diagnóstico, inunda la esfera pública.

En un guiño a la región que preside y cuya fiesta se ha celebrado este domingo, Page se ha referido al Quijote como "el manual en los sabios consejos del buen gobierno".