Núñez mira al "futuro" de Castilla-La Mancha con "una política cercana que transforme ideas en oportunidades"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha felicitado a todos los castellanomanchegos por el Día de la Región. Lo ha hecho desde Cuenca, donde ha asistido al acto institucional por este 31 de mayo.

El 'popular' ha reivindicado el orgullo de pertenecer a una tierra "de profundas raíces, fuertes convicciones y gente trabajadora, que tiene capacidad para alcanzar cualquier meta que se proponga".

Núñez ha aprovechado para reafirmar el "compromiso de su partido con los ciudadanos de la comunidad, apostando por una política cercana, basada en la escucha y en la capacidad de transformar las ideas y proyectos de los castellanomanchegos en oportunidades de crecimiento y desarrollo".

"El PP va a seguir trabajando de la mano de los castellanomanchegos, escuchando sus necesidades, compartiendo sus inquietudes y canalizando toda la energía emprendedora y dinámica que existe en nuestra tierra para convertirla en prosperidad y bienestar", ha afirmado.

Además, ha mostrado su confianza en el "futuro de la región" y ha defendido que está "llamada a ocupar una posición de liderazgo económico dentro de España".

"Estoy convencido de que Castilla-La Mancha puede llegar a lo más alto. Quienes conocemos cada rincón de nuestra tierra y miramos a los ojos a los castellanomanchegos sabemos que no hay límites para una región como la nuestra. Tenemos talento, capacidad y fortaleza para liderar el futuro", ha expresado.

Asimismo, ha instado al presidente regional a "no ocultar los indicadores que reflejan que Castilla-La Mancha cuenta con "malos datos de pobreza, bajas rentas, una alta inflación acumulada y unas elevadas listas de espera en sanidad".

"Personas humildes y trabajadoras"

Núñez ha señalado que el Día de Castilla-La Mancha es "una fecha para celebrar la identidad, la historia y el carácter de Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma construida gracias al esfuerzo de generaciones de hombres y mujeres que, con dedicación, sacrificio y compromiso, han contribuido al progreso".

"Hoy es un día importante para los vecinos de Guadalajara, Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete. Para quienes viven en nuestras grandes ciudades y también en nuestros pueblos, para quienes residen en las zonas más periféricas de la región y para todos aquellos que sienten profundamente esta tierra", ha afirmado.

Y ha asegurado que la región está formada por "personas humildes y trabajadoras que han demostrado siempre su capacidad para superar dificultades y construir oportunidades".

"Debemos afrontar el futuro con ambición, ilusión y una visión estratégica que permita aprovechar todo el potencial de la comunidad autónoma", ha sentenciado.