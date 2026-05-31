El Gobierno de Page se felicita por la mejora que augura la encuesta de Idus3: "Reconoce nuestra forma de trabajar"

La consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha considerado la encuesta de Idus3 publicada este domingo por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha un "reconocimiento a la forma de trabajar" del Ejecutivo que preside Emiliano García-Page.

"Es una fantástica noticia, un regalo estupendo", ha comentado Padilla en CMM, minutos antes del inicio del acto institucional por el Día de la Región que este año se celebra en Cuenca.

La representante del Ejecutivo autonómico ha enfatizado la mejora respecto a los resultados de las últimas elecciones que prevé el sondeo. Los 17 escaños que cosechó el PSOE en 2023 podrían incrementarse hasta los 19 en la horquilla más optimista.

El escenario que perfila este estudio demoscópico se nutre de la buena valoración que recibe el presidente regional por parte de sus vecinos. "La mayoría de los castellanomanchegos confía en el presidente Page", ha añadido Padilla.

El PSOE de Castilla-La Mancha, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), también ha celebrado el horizonte optimista que esboza la encuesta. Desde el partido que sostiene al Gobierno regional han resaltado que en voto directo distancian al PP por 20 puntos.

🟥⬜️ ¡Encuesta en #CLM!



🔴 Un 44,51 % votaría a @garciapage y revalidaría su mayoría absoluta.



👏🏼 Voto directo: PSOE a más de 20 puntos de PP: 34,81% Vs 14,32%.



🤩 Page obtendría una mayoría absoluta reforzada: 18-19 diputados.



🔗 Enlace a encuesta: https://t.co/LPJ366m6mh pic.twitter.com/ZguFX1tROo — PSOE de Castilla-La Mancha (@pscmpsoe) May 31, 2026

"Page obtendría una mayoría absoluta reforzada", se han felicitado desde el partido del que es secretario general.

En la misma línea, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha descrito a su formación como la "única garantía de progreso, autoestima y moderación en nuestra tierra".

Una encuesta, de la que hoy se hace eco @elespanolclm, y con 2.000 personas de muestra, otorga una mayoría amplia a @garciapage en el Día de Castilla-La Mancha.



En intención directa de voto, @pscmpsoe obtiene el 34% de las respuestas, el PP apenas un 14%.



Somos la única… https://t.co/GbPOgc85OX — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) May 31, 2026

El diputado nacional por Toledo cree que el empleo del "diálogo como método, el acuerdo como fórmula, y el progreso como ambición es reconocido por la mayoría de nuestros paisanos y paisanas".