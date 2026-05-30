El PP exige a Page el cese de Sergio Gutiérrez por sostener a Sánchez: "Está cómodo con lo que vota en el Congreso"

El vicesecretario de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha lamentado que el número dos de Emiliano García-Page en el PSOE regional, Sergio Gutiérrez, "o está cómodo con lo que vota en el Congreso o está haciendo un ejercicio de cinismo al estilo del de Page, su jefe". El responsable del principal partido de la oposición ha exigido el cese "inmediato" del diputado por la circunscripción de Toledo.

El diputado del PP en las Cortes regionales ha comentado que los últimos días han supuesto "una semana negra" para el sanchismo y el conjunto del país. Según el PP, se están viviendo situaciones "del todo escandalosas” como las relacionadas con Pedro Sánchez y la supuesta corrupción de su entorno, incluido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Serrano ha asegurado que en mitad de este "verdadero escándalo" se encuentra Page, quien no solamente "no hace nada" por poner contribuir a terminar la legislatura "de la infamia" sino que se regodea en su "incoherencia y cinismo” cuando tiene a ocho diputados que podrían finiquitar el mandato de Sánchez.

A todo esto, le ha sumado la "osadía verbal" de Page por haber afirmado que si un diputado no está cómodo con lo que vota tiene que dimitir. Esto, según Serrano, muestra "una falta de respeto a la inteligencia de todos los castellanomanchegos, que ven que los ocho diputados de Page votan todos los desmanes del sanchismo y la permanencia de Sánchez en el poder".

Además, ha recordado que su número dos, Sergio Gutiérrez, vota "y aplaude" lo que dice Sánchez "y se pone en pie cuando salen adelante normas como la ley de Amnistía para bochorno de todos los españoles y castellanomanchegos".

Por ello, ha reiterado que Page debe cesarlo "inmediatamente" a su número dos porque contribuye a la permanencia de Sánchez en la Moncloa y permite "que se perpetúe en el poder alargando una legislatura que está siendo tremendamente perjudicial" para el conjunto del país y para Castilla-La Mancha.

Serrano ha insistido en que "no caben medias tintas ni equidistancia" en este momento. "Contamos con alguien que se erige como contrario al sanchismo pero que ha seguido dando su apoyo inequívoco a Sánchez, como es el caso de Page", ha recordado.

Desde el PP han vuelto a insistir en el silencio de Page durante los cinco días de reflexión, en el apoyo al informe de gestión del PSOE cuando ya había saltado el caso Ábalos; o el voto a favor del actual secretario general en el Congreso Federal celebrado en Sevilla.