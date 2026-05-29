El Gobierno de Sánchez garantiza que el AVE Madrid-Lisboa pasará por Toledo: "No hay ninguna duda"

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha querido espantar los recelos surgidos en la última semana respecto al futuro del paso por Toledo de la línea de AVE Madrid-Lisboa y ha garantizado que "no hay duda" de que este trazado tendrá parada en la capital de Castilla-La Mancha.

Así se ha expresado el secretario de Estado, José Antonio Santano, después de que el BOE haya publicado el anuncio por el que se somete a información pública el Estudio Informativo Complementario del Proyecto de construcción del ramal "provisional" entre Cobeja y Bargas que une la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y la convencional Madrid-Valencia de Alcántara, y que permite desencallar la alta velocidad hacia Extremadura dejando en stand by su principal escollo, su encaje en Toledo.

De manera paralela a esta infraestructura, cuyo coste estimado es de 354 millones de euros, el ministerio tiene previsto licitar un nuevo estudio informativo -el tercero desde que se planificó la línea- para adaptar el tramo toledano.

Imagen del nuevo ramal.

En palabras de Santano, esta conexión permitirá avanzar en la línea de Alta Velocidad y "conectar Madrid y Badajoz en menos de 3 horas". Del mismo modo, ha querido subrayar que en cualquier caso se trata de "una solución transitoria" con un compromiso que busca "acelerar el estudio de la futura parada de Toledo de la mano de las autoridades regionales y locales, mientras ejecutamos la opción provisional mucho más rápido".

El número dos de Óscar Puente en el ministerio, ha insistido en que con estas actuaciones se logrará el adelanto de los plazos para la mejora de tiempos en los servicios ferroviarios Madrid–Extremadura mientras, en paralelo, se finalizan los estudios correspondientes del paso por Toledo.

De esta manera, ha calificado el avance como "decisivo" para que la línea Madrid-Lisboa sea una realidad y ha resaltado que se ha ahormado en consonancia con la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de Toledo.

Distintos puntos de vista

Un punto intermedio al que estas tres partes interesadas han tardado un año y medio en llegar. Cabe recordar que en diciembre de 2024, el ministerio presentó al Ayuntamiento de Toledo un proyecto en el que se decantaban por utilizar la actual estación de tren de Toledo como parada del nuevo trazado y solventaba el paso por la ciudad con un viaducto sobre el Tajo y pasos elevados -un scalextric, según Page- para sortear el paso por la ciudad y la autovía A-42.

Esta posibilidad despertó el rechazo de la Junta de Comunidades, que no la veía viable por cuestiones de impacto ambiental en una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Por ello, apostaron por una segunda estación o apeadero situada en la zona del polígono industrial que permitía sortear el paso de las vías por el interior de la ciudad.