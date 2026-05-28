Page firma con ocho bancos el plan de vivienda joven: las hipotecas concedidas en 2026 podrán solicitar el aval público

Acto de firma del protocolo de colaboración entre la Junta y las entidades financieras en el desarrollo del programa de ayudas para la adquisición de vivienda. JCCM

La Junta de Comunidades y ocho entidades financieras han rubricado el protocolo mediante el cual los jóvenes de la región puedan recibir hasta el 100 % de una hipoteca para su vivienda habitual, ya que el Gobierno regional avalará el 20 % que no cubren los bancos. Además, la Administración regional subvencionará con una cantidad equivalente los intereses de ese porcentaje durante un plazo de 30 años.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y los representantes del Banco Santander, Eurocaja Rural, Caixabank, Unicaja, Abanca, Kutxabank, Bankinter y Globalcaja han firmado este jueves el acuerdo en un acto celebrado en el toledano Palacio de Fuensalida.

El presidente regional ha destacado que, con estas medidas, Castilla-La Mancha se ha convertido en la única región que aplica subvenciones en los intereses de todo el porcentaje que avala la comunidad.

No obstante, Page ha evidenciado que el paquete de iniciativas aprobado no será suficiente para arreglar de manera definitiva el problema del acceso a la vivienda, aunque ha reivindicado la apuesta del Gobierno regional por convertirse en un actor "útil" en el marco de sus competencias.

Las medidas se aplicarán con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2026. "Me gustaría que muchas comunidades autónomas e incluso el Gobierno de España copiaran estas iniciativas", ha subrayado.

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha remarcado la importancia de que la región lleve diez años de "retroceso y congelación fiscal"; además, se ha congratulado por las bonificaciones aprobadas para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno regional utilizará el depósito de fianzas de los alquileres para "que retornen a las viviendas"

Hernando ha abogado por "plantear soluciones sin telarañas ideológicas" y ha defendido que "esto se resuelve con más oferta, no a base de dividir".

De su lado, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha citado los tres objetivos fiscales del Gobierno en el segmento inmobiliario: reducir las cargas iniciales que supone la adquisición de una vivienda a un joven, fomentar el ahorro y que los jóvenes tengan posibilidad de financiar esos gastos iniciales y financiar a coste 0 lo que no financian los bancos.

En concreto, Ruiz Molina ha explicado que el objeto del protocolo firmado es, precisamente, poder financiar a coste cero aquello que las entidades financieras no pueden por normativa del Banco de España. "La Junta va a avalar la parte que no pueden financiar en un préstamo las entidades, aunque quisieran".

De su lado, los representantes de las entidades han destacado la colaboración público-privada para hacer frente a la situación y han comentado que facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes generará otros efectos positivos en la región, como la retención del talento.

La sombra del "bloqueo político"

El jefe del Ejecutivo regional ha aludido como dificultades añadidas en el sector inmobiliario la falta de mano de obra o el encarecimiento de materiales, dos realidades estructurales que se combinan con "el bloqueo político que se vive en este país, el cortoplacismo y el enfrentamiento por el enfrentamiento".

Así, Page ha advertido de que ese nivel de "frentismo y populismo hace que no se aprueben leyes, ni buenas ni malas" y provocan "que el poder haya dejado de poder", una realidad que cristaliza en un escenario "grave".