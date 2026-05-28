La defensa de la cuchillería reabre la batalla en las Cortes: el PSOE acusa al PP de "montar un circo tras cometer un error"

Aunque todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha han mostrado su apoyo al sector de la cuchillería durante el pleno de este jueves, la confrontación política ha vuelto a ser la protagonista de la sesión y no se ha logrado una unanimidad.

La resolución, que "lamenta que la iniciativa registrada en el Congreso para limitar el uso de armas blancas conlleva la criminalización del uso y compra de la cuchillería", ha salido adelante con el voto a favor del PSOE, la abstención de Vox y el voto en contra del PP.

Una iniciativa de "apoyo al sector cuchillero regional" que muestra su compromiso por "velar por los intereses de una industria estratégica" para Castilla-La Mancha.

Durante su intervención, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha reclamado "unidad" a los grupos políticos para "sumar fuerzas y apoyar un frente común para defender el sector cuchillero de Albacete".

La consejera ha recordado que la región concentra el 90 % del sector cuchillero nacional, la mayoría en Albacete, pero también en Santa Cruz de Mudela o Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), y dependen de él un millar de familias.

Y ha afirmado que el sector exportó el pasado año por valor de 41 millones de euros, un 3 % más, mientras que en los primeros tres meses de este 2026 ha visto incrementadas sus ventas un 14 %, alcanzando los 10 millones de euros.

"La cuchillería es un elemento de identidad para la ciudad. Nadie entiende la ciudad de Albacete sin sus navajas y nadie entiende la provincia de Albacete sin su cuchillería", ha expresado, a la vez que ha avanzado que la Junta trabaja junto a la Asociación de Cuchillería y Afines (Aprecu) para iniciar tras el verano la tramitación para incluir a la cuchillería de Indicación Geográfica Protegida (IGP) para productos artesanales.

"Flaco favor haríamos si, después de trabajar durante una década apoyando al sector en la defensa de las IGPs para tener una defensa internacional, hacemos aguas en nuestro Congreso de los Diputados con decisiones Y PNL que no son para apoyar al sector", ha indicado.

Por último, ha adelantado que la Junta convocará el próximo lunes ayudas por valor de 600.000 euros para apoyar a las actividades artesanas, entre las que se incluye la cuchillería.

El PP pide "separar al sector" de la reforma

Durante el debate, los grupos han confrontado sobre el origen de la preocupación del sector. La parlamentaria del PP María Gil ha acusado al PSOE de impulsar junto al PNV la "prohibición total de las navajas" y ha pedido a los socialistas que "dejen de manosear al sector cuchillero".

Asimismo, ha apuntado a la necesidad de "combatir la delincuencia y apostar por la seguridad ciudadana, separando a un sector histórico de una reforma normativa cuya intención no es demonizar a la navaja".

Por ello, ha indicado que el PP ha presentado en el Congreso una propuesta para que en el cambio normativo se tengan en cuenta las alegaciones presentadas por APRECU y evitar cualquier perjuicio para la cuchillería artesanal, profesional y deportiva.

En la propuesta realizada este jueves en las Cortes, rechazada en el pleno, el PP manifestaba un apoyo "firme y expreso" al sector adhiriéndose al acuerdo impulsado por el Ayuntamiento de Albacete en defensa de la cuchillería albaceteña y "contra la criminalización de la industria histórica, artesanal, cultural y económica profundamente vinculada" a la identidad albaceteña.

Además, pedía diferenciar "con absoluta claridad" entre las conductas violentas y delictivas cometidas mediante armas blancas y la actividad legítima vinculada a la cuchillería.

Vox apuesta por el "equilibrio"

En cuanto a Vox, Francisco Cobo ha pedido que la reforma normativa se dirija a la "conducta" de los delincuentes y no a las armas, buscando un "equilibrio razonable" para "no tocar la cuchillería" de Albacete.

Y ha reclamado "impulsar mecanismos de protección" para el sector y "proteger jurídicamente el patrimonio industrial".

La iniciativa presentada este jueves en el pleno, también rechazada, instaba al Ejecutivo regional a apoyar "sin fisuras" al sector cuchillero de Albacete, fomentando y protegiendo al artesanado y a los oficios tradicionales y con arraigo en Castilla-La Mancha.

El PSOE carga contra el PP

Por último, la diputada del PSOE Marisa Sánchez ha subrayado que la polémica y la inquietud del sector se ha generado por la proposición del PP en el Congreso, acusando al partido que lidera Paco Núñez de "montar un circo para no admitir un error tan garrafal".

La afirmación se refiere a la propuesta del PP del 22 de abril en el Congreso "para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana causada por el incremento del uso de armas blancas".

"Bastaba una llamada de Núñez a Feijóo o Tellado. Que el PP no haga trampas en solitario. Ustedes solitos se han metido en la boca del lobo y han atacado al sector de la cuchillería", ha sentenciado.