El Gobierno de Castilla-La Mancha moderniza su imagen gráfica: "Más sintética, flexible y adaptada a los nuevos tiempos"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado la imagen gráfica de la Junta de Comunidades y ha incorporado un nuevo logotipo que representa "modernidad, síntesis y adaptación a los nuevos tiempos".

Así lo ha indicado la consejera portavoz, Esther Padilla, durante su presentación en el Palacio de Fuensalida, afirmando que esta nueva imagen "no sustituye al logo de la Junta, sino que lo complementa".

"Se trata de una aplicación gráfica más sintética, más flexible y adaptada a los nuevos soportes de comunicación. Está basado en el acrónimo CLM, que identifica de forma rápida y directa a Castilla-La Mancha. Una fórmula más breve, más contemporánea y funcional para comunicar mejor allí donde se exige mayor síntesis, mayor versatilidad y capacidad de reconocimiento", ha afirmado.

Además, ha recordado que desde la Junta se invitó a varias empresas a participar en el proceso, siendo la propuesta de 'Báltico Estudio', de Albacete, la seleccionada.

"CLM, en la calle"

Padilla ha afirmado que "Castilla-La Mancha ya es CLM en la calle, en el uso común que todos utilizamos y ahora también lo será en la imagen de la Junta".

Además, ha reconocido que los canales de comunicación con la ciudadanía son cada día más amplios y diversos, incluyendo "redes sociales, dispositivos móviles, aplicaciones, vídeos, campañas digitales, cartelería, señalética tradicional y materiales informativos, tanto en formato impreso como digital".

"La nueva imagen mantiene un vínculo simbólico con nuestra tierra, ya que incorpora el rojo carmesí característico de la bandera de Castilla-La Mancha. El diseño se apoya en una composición limpia, moderna y fácilmente adaptable a los diferentes formatos", ha asegurado.

Por último, ha detallado que la incorporación de la imagen se hará de forma progresiva en distintos formatos, "para que la ciudadanía la identifique plenamente".