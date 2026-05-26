El PP carga contra Page: "No le preocupa España y Castilla-La Mancha, sino el PSOE y perder el sillón"

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha afirmado que al presidente regional, Emiliano García-Page, "no le preocupa España ni la comunidad, sino el PSOE y perder el sillón".

Así lo ha afirmado después de las declaraciones de Page pidiendo a Pedro Sánchez un adelanto electoral ante el escenario abierto por la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, asegurando que "estamos en el momento de mayor riesgo para el PSOE de toda la democracia".

Agudo ha indicado que Page "ha vuelto a demostrar que es un auténtico hipócrita político, ya que sus diputados siguen votando cada semana para mantener a Sánchez en La Moncloa".

"Page intenta aparentar preocupación institucional cuando la realidad es que lleva años sosteniendo exactamente aquello que ahora critica. Sin los votos de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, Pedro Sánchez no seguiría siendo presidente del Gobierno", ha expresado.

Para la 'popular', se ha vuelto "insoportable" escuchar a Page pedir elecciones mientras Sergio Gutiérrez y el resto de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha "votan obedientemente con Sánchez, con los independentistas y con quienes han deteriorado las instituciones del país".

"Cada vez que Page habla, intenta hacerse el indignado delante de un micrófono, pero después actúa como el mejor aliado político de Sánchez. Es puro teatro. Lleva años fingiendo una cosa en Castilla-La Mancha mientras permite exactamente la contraria en Madrid", ha lamentado.

"Romper con Sánchez"

Por todo ello, ha instado a Page a que inste a sus diputados a "romper con Sánchez, si de verdad cree que la situación es tan grave como dice".

"Resulta muy triste comprobar cómo Page solo reacciona cuando percibe que el PSOE está en riesgo. Jamás ha levantado la voz con esta contundencia por los problemas reales de los castellanomanchegos: la pobreza, las listas de espera sanitarias, la pérdida de oportunidades o la presión fiscal que sufren las familias", ha sentenciado.