Controlar el residuo ganadero y limitar la entrada de basura: Castilla-La Mancha ultima la Ley de Calidad Ambiental

Restos de basura y residuos en un terreno rural de la región.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pisado el acelerador para revolucionar su normativa verde. El borrador del anteproyecto de la Ley de Calidad Ambiental tiene puesta la mirada de su aprobación definitiva a finales de este 2026.

La Junta de Comunidades busca unificar, centralizar y endurecer el control sobre las actividades contaminantes, marcando líneas rojas muy severas entre las que destacan la limitación de entrada de residuos de fuera de la región, mayor sanción y mecanismo de control y un nuevo régimen sancionador específico para nitratos y estiércoles porcinos.

El texto nace en la necesidad de "avanzar hacia un modelo de economía circular más eficiente, seguro y competitivo" a través de una colaboración entre la Administración y el sector de la gestión de residuos, explicó recientemente la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

El director general de Calidad Ambiental, Tomás Villarrubia, defendió este sábado que esta ley va a "permitir agilizar y simplificar los procedimientos administrativos para favorecer la actividad económica, aplicando los estándares medioambientales más exigentes, siempre en consonancia con las directrices que marca la Unión Europea".

¿Qué cambia?

La gran "bomba" política de la norma se esconde en su ofensiva contra los desechos externos. El Ejecutivo regional introducirá un blindaje legal directo en sus fronteras y prohibirá de manera expresa la entrada a Castilla-La Mancha de residuos generados fuera de su territorio.

Limitará con dureza la entrada de residuos peligrosos y fijará un tope máximo del 30 % para ciertos residuos no peligrosos foráneos. Se trata de un histórico dardo normativo encaminado a cerrar el flujo de desperdicios procedentes, principalmente de Madrid, que durante años ha tensionado los vertederos castellanomanchegos.

Dentro de ese objetivo de simplificar y agilizar los procedimientos, la ley ordena en una sola norma multitud de materias ambientales que antes estaban repartidas y dispersas. En este sentido, distingue claramente entre la autorización ambiental integrada, la nueva Autorización Ambiental Unificada (AAU) y los regímenes de notificación.

¿Qué trae nuevo?

Por primera vez, el ordenamiento de Castilla-La Mancha contará con un régimen sancionador específico para combatir la contaminación difusa por nitratos de origen agrario y regular con puño de hierro la gestión de purines y estiércoles de las explotaciones porcinas.

Esto puede suponer un impulso a las plantas de biometano que absorben estos residuos y los transforman en gas limpio. Sin embargo, los alcaldes mantendrán la última palabra para vetar estos proyectos si causan molestias a sus vecinos.

En este sentido, la nueva Ley de Calidad Ambiental otorga mayores competencias a los ayuntamientos en los trámites, ya que los informes locales sobre el impacto o los efectos de un proyecto podrán llegar a tumbar instalaciones si no encajan en el municipio.

Asimismo, introduce de forma novedosa regulaciones estrictas para calidad del aire (con valores límite para equipos de combustión) y un arsenal de instrumentos voluntarios como fomento del sistema EMAS, ecoetiquetas y fiscalidad ambiental. Por otro lado, aumenta la vigilancia contra los cebos envenenados en terrenos cinegéticos.

Para asegurar que todo esto se cumpla, la normativa refuerza la vigilancia creando un sistema de planificación que prevé el nacimiento de un Cuerpo de Inspección Ambiental de Castilla-La Mancha.

El mapa de impacto

El texto dibuja un nuevo escenario de derechos y obligaciones cruzadas que sacudirá a diferentes sectores de la sociedad castellanomanchega.

Empresas e industrias: se enfrentan a menos burocracia, pero a cambio mucha más exigencia. Tendrán mayores obligaciones de autocontrol, vigilancia de emisiones atmosféricas, y el deber de comunicar con la Administración cualquier modificación, parada técnica por incidencia o incluso transmisión de titularidad.

se enfrentan a menos burocracia, pero a cambio mucha más exigencia. Tendrán mayores obligaciones de autocontrol, vigilancia de emisiones atmosféricas, y el deber de comunicar con la Administración cualquier modificación, parada técnica por incidencia o incluso transmisión de titularidad. Granjas y actividades ganaderas : estarán bajo lupa constante. El nuevo régimen de sanciones para estiércoles y nitratos no dejará margen de maniobra a las malas prácticas.

: estarán bajo lupa constante. El nuevo régimen de sanciones para estiércoles y nitratos no dejará margen de maniobra a las malas prácticas. Gestores de residuos : verán limitado su volumen de negocio por el tope a desechos de fuera y las nuevas y estrictas condiciones para tramitar entrada de "basura".

: verán limitado su volumen de negocio por el tope a desechos de fuera y las nuevas y estrictas condiciones para tramitar entrada de "basura". Ayuntamientos : ganan un notable peso político en los procedimientos de evaluación ambiental y se convertirán en agentes clave sobre el terreno.

: ganan un notable peso político en los procedimientos de evaluación ambiental y se convertirán en agentes clave sobre el terreno. Ciudadanía: los castellanomanchegos ganan en transparencia. La ley refuerza los derechos de acceso a la información, obligando a la Junta a publicar informes periódicos sobre el estado real del medio ambiente en la comunidad.

Castilla-La Mancha inicia así una cuenta atrás legislativa que redefinirá el tablero de juego entre el crecimiento económico y la exigencia verde.