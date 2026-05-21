El PP exige a Page que pida perdón por su "falta de humanidad" con la madre de una víctima de la dana en Letur

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, que pida perdón a las víctimas de la trágica dana de octubre de 2024 por "su falta de humanidad y empatía".

Así lo ha expresado en referencia a un vídeo compartido por el PP en redes sociales de la visita de Page el pasado lunes a Letur, cuando la madre de una de las víctimas mortales durante la riada pide explicaciones al presidente y lo acusa de "no hacer nada por los fallecidos".

Agudo ha denunciado la actitud mostrada por Page, ya que actuó "con muchísima falta de humanidad, empatía y sensibilidad".

Al respecto, ha indicado que lo sucedido es "muy grave", ya que Page "ha despreciado a la madre de una víctima que estaba reclamando respuestas".

"Page despreció a las víctimas de la dana en Letur, ignorando a una madre que estaba llamando su atención porque necesitaba respuestas. Y además le dijo chascarrillos como 'hay que sacar más al perro'. Lo que hay que sacar más es el corazón y la humanidad de un presidente que ha demostrado que le da absolutamente igual el dolor que sufren los familiares de las víctimas", ha criticado la 'popular'.

¿De verdad no tenía ni un minuto para escuchar a una madre que perdió a su hijo en la DANA de Letur?



Esto no va de política; va de humanidad, de empatía y de respeto al dolor.



Así es @garciapage : una persona fría, a la que no le importa el dolor de sus ciudadanos.



Hay… pic.twitter.com/ibXVk086tw — Partido Popular de Castilla-La Mancha (@PP_CLM) May 20, 2026

"Que dé explicaciones"

Agudo también ha recordado que el Partido Popular pidió explicaciones en las Cortes regionales tras la tragedia y ha reprochado a Page que "no tuviera la valentía ni de subir a la tribuna a hablar del tema".

Por ello, ha pedido al presidente que "pida perdón a las víctimas por no haber dado explicaciones en su momento y por la falta de respeto mostrada hacia esta madre".

"Castilla-La Mancha merece mucho más que un presidente al que le da exactamente igual el dolor de las familias y el dolor de esta tierra", ha sentenciado.