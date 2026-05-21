Las Cortes de Castilla-La Mancha dan la espalda a Vox y el PP rebate: "Prioridad nacional es echar a Sánchez y a Page"

Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado este jueves en votación la propuesta elevada por Vox en la que se instaba a aplicar el principio de prioridad nacional a la hora de conceder ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. Esta proposición ha sido rechazada tanto por el PP -que ha argumentado que "la prioridad nacional es echar a Sánchez y a Page"- como por el PSOE.

No obstante, los dos partidos mayoritarios tampoco han podido sacar adelante sus textos al quedar empatados en la votación a 16 votos por la ausencia de uno de los diputados socialistas.

De manera textual, el documento elevado por Vox al pleno pedía que la asignación de recursos sea prioritaria para "quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio" y que de esta manera queden fuera del acceso a estas prestaciones quienes se encuentren en situación irregular hasta el punto de limitar su acceso a supuestos exclusivos de urgencia vital.

El encargado de defender esta propuesta que solo ha recibido los cuatro votos a favor de los parlamentarios del Vox ha sido el presidente de su grupo, David Moreno. El diputado ha descrito Castilla-La Mancha como una de las regiones "más golpeadas" por la "inmigración masiva", circunstancia que a su juicio "perturba la paz social".

Además, ha señalado que en varias provincias de la comunidad autónoma, más del 20 % de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital son extranjeros: 13.000 en Toledo (22 %), 3.000 en Guadalajara (28 %) o 2.700 en Cuenca (27 %).

"La inmigración en España detrae más recursos de los que aporta. Eso está demostrado científicamente y avalado por innumerables estudios", ha apuntado sin citar ninguno de estos documentos.

De esta manera, ha pedido una auditoría del gasto público en la comunidad autónoma para "saber cuál es el impacto de la inmigración ilegal en la sanidad pública".

"¿Por qué el Partido Socialista no quiere que se sepan las cuentas reales y el impacto de la inmigración en nuestra región", ha preguntado Moreno a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.

El presidente del grupo parlamentario de Vox ha cerrado su intervención advirtiendo de que si llegan al poder abrirán "todos los cajones" para dar a conocer "el coste real de los menores no acompañados en las cuentas públicas de Castilla-La Mancha, el coste real de la inmigración ilegal en la sanidad pública regional y el número real de migrantes beneficiarios de vivienda pública".

Rechazo de la consejera

Por su parte, Bárbara García Torijano ha tildado de "ilegalidad" e "inconstitucionalidad" la petición de Vox, a quien ha afeado que "quiera vender como protección social lo que en realidad es exclusión" a través de "un eslogan político cargado de odio" que incluye "una pulserita de regalo".

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano.

García Torijano se ha referido a la inclusión de la prioridad nacional en el acuerdo de gobernabilidad en Extremadura que implicará la suspensión de ayudas a ONGs que asistan a extranjeros y ha recordado que tanto los diputados del PP como los de Vox "se pusieron en la foto" con estas organizaciones cuando las Cortes celebraron un pleno social.

Del mismo modo, ha pedido al PP que ponga "pie en pared" cuando Vox lance "discursos xenófobos" pero ha vaticinado que esta petición caerá en saco roto porque "saben que los necesitan, que ustedes solos no van ni a la vuelta de la esquina".

"Prioridad nacional es echar a Sánchez y Page"

Desde el PP, Carolina Agudo tampoco ha comprado el discurso de Vox y ha afirmado que para su partido "la prioridad nacional es echar a Pedro Sánchez del Gobierno de España y a Emiliano García-Page del de Castilla-La Mancha ".

En este sentido, ha argumentado que el PP apuesta por "cumplir la ley, que se derogue la regulación masiva y que exista prioridad nacional conforme al arraigo y la legislación vigente".

En cuanto al PSOE, ha lamentado que los verdaderos discursos de odio procedan de "los portavoces de Page, que se han convertido en odiadores profesionales", y ha recordado a Vox que el sistema ha de ser justo también para "los extranjeros que han venido a trabajar, a aportar y a construir aquí su proyecto de vida".

"Responsabilidad y humanidad deben ir de la mano", ha concluido.

Por último, el diputado socialista PabloCamacho ha señalado que Vox sustenta sus argumentaciones en "un bulo" y ha ironizado que en la formación de Abascal "no son originales ni para ser racistas".

Del mismo modo, ha lamentado que Vox utilice como "decorado" de sus mensajes a "pensionistas, trabajadores, jóvenes, familias humildes y mundo rural".

"Presumen de ser cristianos pero en la práctica chocan frontalmente contra el verdadero mensaje de Jesús de Nazaret. En la parábola del buen samaritano, Jesús no eligió como ejemplo moral al poderoso, ni al puro, ni al nacional. Jesús eligió precisamente a un extranjero, a un inmigrante despreciado, para dar una lección a quienes se creían mejores que él", ha finalizado Camacho.