Tolón regresa a Toledo con fuerza: del recado a Velázquez al "algunos llevan pidiendo anticipo electoral desde 2023"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha regresado este miércoles a Toledo, la ciudad en la que ejerció como alcaldesa durante ocho años, demostrando que sus nuevas atribuciones en el Consejo de Ministros no la han hecho perder contundencia a la hora de lanzar mensajes tanto en clave municipal y como regional. Así, ha acusado al regidor municipal de "falta de voluntad" para poner en marcha la climatización en todos los centros educativos toledanos y, sin nombrar directamente su nombre, ha afeado a Emiliano García-Page que lleve "pidiendo un adelanto electoral desde prácticamente julio de 2023".

Durante su carrera política, Tolón siempre ha demostrado la virtud de no rehuir ningún tema sobre el que se pregunta y este martes tampoco iba a ser una excepción. En un acto para conmemorar los 50 años del colegio público Alfonso VI, la ministra no solo se ha ceñido a la parcela educativa que gestiona actualmente, sino que ha lanzado dardos precisos e intencionados al rival político que le arrebató la Alcaldía capitalina hace tres años y al principal opositor interno de Pedro Sánchez en el PSOE, con el que nunca ha ocultado sus diferencias.

Con el munícipe, también presente en el acto, el enfrentamiento dialéctico ha sido mutuo y ha saltado cuando Tolón ha afirmado que en "todos los colegios" de la ciudad se podría impulsar la climatización porque "hay dinero" por parte de la Junta. De ahí que haya reducido la solución de este asunto a "una cuestión de voluntad del propio Ayuntamiento".

"¿A qué espera para climatizar todos los colegios de la ciudad de Toledo?", se ha preguntado la ministra en referencia a Velázquez, de quien ha lamentado que solo haya anunciado inversiones de este tipo en dos centros cuando "hay muchos más en la ciudad y dinero de la Junta para hacerlo".

Velázquez la ha acusado de "mentir"

La réplica del alcalde no se ha hecho esperar y ha acusado a Tolón de "faltar a la verdad" y "mentir" si "ha dicho que hay dinero" para acometer estas mejoras.

Velázquez ha matizado que la subvención convocada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes "financia el 85 % de la climatización" y "no está incluida toda la obra". Por tanto ha cifrado que en cada actuación, el Consistorio tendría que afrontar "el 50 % del total" y ha defendido su decisión de pedir esta subvención solo para dos centros "bajo criterios de antigüedad"

Milagros Tolón y Carlos Velázquez este miércoles en el colegio Alfonso VI de Toledo.

"Ojalá pudiéramos ir más rápido y ojalá, si la Junta evidentemente amplía esa subvención y financia el cien por cien de las infraestructuras, evidentemente nosotros estaríamos encantados de sacar a licitación a esos proyectos", ha puntualizado.

Además, ha recordado que precisamente será el Alfonso VI el primer colegio de Toledo que goce de climatización en "todas sus aulas de infantil y primaria".

Recado a Page

El segundo de los mensajes de Tolón ha tenido que ver con la petición de adelanto electoral, repetida por Page en numerosas ocasiones, para que se voten primero las generales en 2027 y así establecer una especie de cordón sanitario que impida que los territorios se vean arrastrados por la política nacional y se produzca una caída similar a la que se vio en las municipales y autonómicas de 2023.

En este caso, sin pronunciar directamente su nombre, Tolón ha lamentado que "algunas personas lleven pidiendo adelanto electoral prácticamente desde julio de 2023".

En este sentido, ha incidido en que Pedro Sánchez va a respetar los tiempos y que "las elecciones tienen sus momentos", por lo que ha vaticinado que los electores primero acudirán a votar alcaldes y presidentes autonómicos el 23 de mayo y "después" vendrán las elecciones generales.