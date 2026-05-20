El PP de Castilla-La Mancha acusa a Page de ser el "sostén imprescindible" de Sánchez y las "vergüenzas" del PSOE

La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha expresado que "si hoy José Luis Rodríguez Zapatero está imputado por liderar una trama criminal es gracias a la colaboración política, institucional y moral de Pedro Sánchez y del Gobierno de España del PSOE".

La 'popular' ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, de "ser el sostén imprescindible" de Pedro Sánchez. "Sánchez es a Zapatero lo que Page a Sánchez", ha indicado.

"Ya nadie puede fingir sorpresa ni mirar hacia otro lado ante la situación que atraviesa el PSOE. Page es el colaborador necesario y el sostén político imprescindible para que Pedro Sánchez continúe al frente del Gobierno. Page no puede seguir proyectando una imagen de socialista moderado o verso suelto, ya que ha estado ahí cuando Sánchez ha necesitado oxígeno", ha expresado.

Para Agudo, "el deterioro ético y moral del PSOE no es ajeno a Page", ya que comparte con Sánchez "el mismo proyecto político".

"Sin el apoyo del Gobierno de Sánchez, Zapatero no podría haber delinquido de esta forma. Y sin el apoyo político de Page, Sánchez hoy no estaría en el Gobierno de España", ha lamentado.

Reconocimiento a Zapatero

Por otro lado, ha aludido al reconocimiento otorgado hace años por Juventudes Socialistas a Zapatero y ha preguntado si el PSOE regional va a exigir retirar ese premio.

"Esto ya no va de casos aislados. Es una costumbre y una forma de ejercer el poder. Va de una red política basada en el silencio, el encubrimiento y la supervivencia mutua de todos los socialistas", ha indicado.

Por último, ha valorado al PSOE como "un partido que tiene un problema moral de arriba abajo". "Page no puede seguir escondido. O está con la regeneración democrática o sigue sosteniendo a Sánchez", ha sentenciado.

"Usa el teatro político"

En la misma línea se ha mostrado la vicesecretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Tania Andicoberry, en respuesta a las declaraciones de Page sobre el respeto a las instituciones. "Quien está faltando al respeto a las instituciones democráticas es el PSOE, que tiene a España sumida en un escándalo permanente de corrupción, degradación política y utilización obscena del poder", ha afirmado.

Para Andicoberry, "resulta insoportable escuchar lecciones institucionales por parte de quienes han utilizado presuntamente el dinero público y cargos institucionales para acabar vinculados a prostitutas, comisiones ilegales, mordidas y negocios privados".

La 'popular' ha criticado que Page "lleva años instalado en la hipocresía política más absoluta", ya que "cada vez que hay un escándalo sale ante los medios a fingir distancia con Sánchez, pero después sus diputados votan exactamente lo que ordena Ferraz".

"Page ha perfeccionado el arte del teatro político. Dice una cosa en Castilla-La Mancha para intentar quedar bien con la opinión pública, mientras permite que sus ocho diputados en el Congreso apuntalen todas las decisiones del sanchismo", ha lamentado.

Y ha asegurado que "el socialismo de Castilla-La Mancha forma parte del mismo PSOE que hoy avergüenza a muchos españoles".

"Los castellanomanchegos están cansados de discursos vacíos y de indignaciones fingidas. El verdadero problema no es lo que Page dice delante de un micrófono, sino lo que hace después con sus votos y el apoyo permanente a Sánchez", ha finalizado.