Page, contundente contra el 'superdomingo' electoral de Sánchez: "Sería una puñalada trapera a todo el sistema"

"Una puñalada trapera a todo el sistema". Así de contundente se ha mostrado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ante la posibilidad de que Pedro Sánchez haga coincidir elecciones generales, autonómicas y municipales en un 'superdomingo' en mayo de 2027.

El barón socialista ha pasado este martes por los micrófonos de Onda Cero y ha tildado de "todo punto incomprensible" esta posibilidad, al tiempo que ha reconocido que no parte de la base de que "a alguien se le ocurra esa barbaridad".

"En un momento en el que se dice que lo ortodoxo es agotar legislaturas, lo más ortodoxo es que en cada elección, el ciudadano vote lo que se está decidiendo", ha argumentado para continuar explicando que en su ejercicio de gobierno le "gustaría" que le "valorasen" por los hospitales que se construyen en Castilla-La Mancha o las inversiones que se ejecutan y "no por las estrategias de otro". "Estaríamos hablando casi de un fraude democrático", ha añadido.

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