Casi un millón de trabajadores de Castilla-La Mancha gastará menos en la farmacia con los nuevos tramos del copago

El nuevo modelo de copago intenta reducir el gasto de una parte de los vecinos en la farmacia. iStock

La reforma del sistema de copago farmacéutico que ha impulsado el Ministerio de Sanidad ha reducido en cinco puntos el porcentaje que el grueso de la población activa tiene que desembolsar para adquirir sus medicinas, una medida de la que en Castilla-La Mancha se beneficiará alrededor de un millón de contribuyentes.

Desde 2012, las personas con ingresos anuales comprendidos entre 18.000 y 100.000 euros anuales aportaban un 50 % del coste de sus medicinas. La estructura aprobada por el departamento que dirige Mónica García ha dividido este tramo en otros tres —y en dos, la sección de menores ingresos— y ha aliviado la proporción que cada usuario ha de abonar.

El modelo en vigor hasta la pasada semana incluía tres grandes categorías: de 0 a 18.000 euros, de 18.000 a 100.000 euros y más de 100.000 euros. En la distribución recién aprobada, los tramos —hasta seis— se dividen entre 0 y 9.000 euros, de 9.000 a 18.000 euros, de 18.000 a 35.000 euros, de 35.000 a 60.000 euros, de 60.000 a 100.000 euros y más de 100.000 euros.

La medida de mayor calado afecta a los trabajadores gratificados con rentas de entre 18.000 y 60.000 euros, un periodo que incluye tres tramos y que forma la cohorte más habitual en esta comunidad autónoma. Quienes estén en este grupo afrontarán un copago del 45 %, frente al 50 % anterior.

En Castilla-La Mancha, el salario medio bruto anual se situó en 24.886 euros en 2023, según los datos de distribución salarial por sexo y comunidad autónoma. La mediana fue de 21.071 euros, mientras que el 10 % de los asalariados cobró menos de 10.942 euros y el 10% mejor remunerado superó los 43.546 euros.

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En 2023, se realizaron 1.066.343 declaraciones de la renta en la región. Según los datos de la Agencia Tributaria, la inmensa mayoría de los trabajadores ingresa menos de 60.000 euros.

El desglose de la distribución salarial correspondiente al ejercicio tributario de 2023 sitúa el percentil 90 —el umbral de ingresos que deja por debajo al 90 % de la población y por encima al 10 % con mayores ingresos— en 43.546 euros en Castilla-La Mancha, todavía muy por debajo del nuevo listón establecido por Sanidad.

Por tanto, poco más de 100.000 declarantes ganan más de 43.546 euros. Y, aunque no hay información desagregada a partir de esa cifra, cabe suponer que varios miles de estos no superan los 60.000 euros —un escalón en el que el copago se mantiene en el 50 %—.

Topes mensuales para rentas medias y bajas

Del mismo modo, el plan aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha introducido topes mensuales para aquellas rentas anuales que no alcancen los 35.000 euros, una medida que hasta la reciente reforma solo beneficiaba a los pensionistas .

Así, los ciudadanos que ingresen entre 0 y 9.000 euros anuales tendrán un límite de 8,23 euros al mes, mientras que quienes perciban entre 9.000 y 18.000 euros abonarán un máximo de 18,52 euros. Para las rentas de entre 18.000 y 35.000 euros, las más habituales en Castilla-La Mancha, el tope se sitúa en 61,75 euros.

En el caso de los pensionistas, se han incluido cuatro tramos, uno más que antes: de 0 a 18.000 euros, de 18.000 a 60.000 euros, de 60.000 a 100.000 euros y más de 100.000 euros. Deberán sufragar el 10 % de la medicación, hasta un tope mensual de 8,23 euros, 13,37 euros y 18,52 euros y 61,75 euros al mes respectivamente.

El renovado sistema de copago mantiene las exenciones ya existentes para personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, perceptores de pensiones no contributivas, personas desempleadas sin prestación, menores con discapacidad reconocida o afectados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

También se incorpora expresamente la exención para las personas beneficiarias del complemento de ayuda para la infancia.

La propuesta del Ejecutivo central, un plan que movilizará unos 265 millones, tiene como objetivo aliviar el gasto de aquellos pacientes crónicos que, pese a desarrollar una actividad profesional, perciben rentas medias y bajas.