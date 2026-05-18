Page, tras el desastre del PSOE en Andalucía, pregunta a Sánchez si el plan es que "vuelva a sonar la flauta de Puigdemont"

"Los ciudadanos están hablando elección tras elección y están mandando un mensaje muy claro, muy nítido". Con esta advertencia, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reaccionado este lunes al duro resultado obtenido por el PSOE en las elecciones andaluzas, que ha vinculado directamente a la estrategia de pactos impulsada por Pedro Sánchez con el independentismo catalán.

Desde Letur (Albacete), el también secretario general del PSOE castellanomanchego ha lanzado una de sus críticas más severas contra la dirección federal y ha advertido de que el electorado está castigando al partido "desde que en 2023 se formó Gobierno al precio de pactar con la extrema derecha independentista y con aquellos que realmente socavan el principio de igualdad".

"Cuando el destinatario al que va dirigido no lo quiere entender o mira para otro lado, los ciudadanos dan el mismo mensaje y más alto cada vez", ha afirmado, interpelando implícitamente a Pedro Sánchez.

El dirigente castellanomanchego, principal referente interno del PSOE crítico con Sánchez, ha insistido en que el "auténtico muro de sustentación de la izquierda es la igualdad" y ha acusado al Ejecutivo de haber sacrificado ese principio para mantenerse en el poder.

A su juicio, el crecimiento de determinados espacios políticos de izquierdas responde precisamente al rechazo a los acuerdos con los independentistas y a los "beneficios y privilegios fiscales".

"El planteamiento que está creciendo en muchos rincones de España, de izquierdas, es un planteamiento pegado al terreno, que ataca de raíz el pacto con la extrema derecha independentista catalana, defiende la igualdad y está en contra no solo de la independencia, sino de los beneficios y privilegios fiscales", ha señalado.

Pide "empatía"

Page también ha reclamado a Ferraz y Moncloa una mayor sensibilidad hacia los dirigentes territoriales socialistas que están sufriendo el desgaste electoral del partido. "Los compañeros de los ayuntamientos y de los territorios merecen empatía", ha asegurado.

"No dudo de que en Madrid les duelen los resultados en los ayuntamientos y en los territorios, pero no tengo claro que lo demuestren. Me gustaría realmente sentir que hay dolor por el resultado en los territorios", ha añadido.

En ese contexto, ha pronunciado una de las frases más contundentes de su intervención al cuestionar la dependencia parlamentaria del Gobierno respecto a Junts, el partido liderado por el fugado Carles Puigdemont.

"Si el objetivo es mirar para otro lado en espera de que vuelva a sonar la flauta, la flauta de Puigdemont, al precio de que todos los emisarios del mensaje vayan cayendo, evidentemente el destinatario seguirá con los planes", ha advertido.

Page ha mostrado además su preocupación por el impacto que esta estrategia pueda tener sobre alcaldes y dirigentes autonómicos socialistas de cara al próximo ciclo electoral.

De hecho, el presidente castellanomanchego lleva meses reclamando públicamente a Sánchez que las próximas elecciones generales no coincidan con las autonómicas y municipales previstas para mayo de 2027, ante el temor de que el desgaste nacional del Gobierno termine arrastrando a los candidatos territoriales del PSOE.

Aunque ha trasladado su apoyo al socialismo andaluz pese a la debacle de María Jesús Montero, ha rechazado cualquier lectura conformista de los resultados. "Yo no voy a celebrar que un partido no haya alcanzado la mayoría absoluta, un partido que nos dobla en resultados", ha afirmado.

Vuelta a la socialdemocracia

Page también ha reivindicado una vuelta a la socialdemocracia clásica que, a su juicio, permitió al PSOE conectar históricamente con grandes mayorías sociales. "Mucha gente se reencontrará con el proyecto que representaba la socialdemocracia que realmente cambió España de arriba abajo", ha señalado.

Finalmente, el líder socialista castellanomanchego ha asegurado sentirse "muy preocupado" tanto por el futuro del país como por el rumbo ideológico de su partido.

"Estoy preocupado y mucho por el país y también por las ideas que represento desde el pacto con el independentismo que quiere acabar con la igualdad entre los españoles, que es precisamente el motivo por el que yo estoy en política desde los 16 años", ha concluido.