El termómetro de la pasión en Castilla-La Mancha: los toledanos son los más fogosos y los albaceteños, los más infieles

El Estudio sobre Hábitos Sexuales en España 2026 ha desvelado las preferencias de los ciudadanos en su esfera íntima. El número de relaciones, la satisfacción que les han generado o las fantasías que han tenido protagonizan una investigación que también pregunta por los deslices fuera de la pareja. Así, el 41 % de la población de Albacete reconoce que ha sido infiel mientras tenía una relación estable: se trata del porcentaje más alto de Castilla-La Mancha y rebasa la media de España (31,7 %) por casi diez puntos.

En la provincia de Toledo, el 36,9 % de sus vecinos aseguran haber tenido algún desliz cuando estaban emparejados, otro dato que supera el promedio nacional. Por su parte, la provincia de Cuenca es la menos infiel de todo el país: apenas uno de cada seis habitantes (16,1 %) ha engañado a su pareja habitual con una tercera persona.

Las aventuras más allá de la unión sentimental son también poco frecuentes en Guadalajara y Ciudad Real: en estos territorios solo el 19,2 y el 20,8 % de sus residentes le ha puesto los cuernos a sus compañeros.

El trabajo que han publicado las sexólogas Bárbara Montes y Lucía Jiménez, enroladas en el proyecto Diversual, establece en 5,9 días al mes la media española de días en que se practican relaciones sexuales con otra persona en el conjunto de España.

La provincia de Castilla-La Mancha donde más relaciones sexuales se comparten con otra persona es Toledo, con una media de 6,7 días al mes. El territorio donde la práctica de este hábito es menor en la región es Cuenca, con 4,8 días por cada treintena mensual.

Los ciudadrealeños disfrutan del sexo durante 6,4 días cada mes. En Albacete se entregan a la pasión 6 jornadas al mes mientras que en Guadalajara lo hacen 5,8 días.

Los españoles ven pornografía una media de 6,9 días al mes. El consumo de porno es mayor en Toledo (8,1 días) y Ciudad Real (7); entretanto en las provincias de Albacete (5,9), Cuenca (4,3) y Guadalajara (3,7) se acumulan menos jornadas de visionado.

Del éxtasis al deseo

Los datos que ofrece Diversexual, a partir de una encuesta realizada en abril con una muestra de 5.414 personas, apuntan que en España se llega al orgasmo en pareja un 79,3 % de las veces, en casi cuatro de cada cinco ocasiones en que se comparte sexo.

Dentro de la comunidad autónoma, Cuenca es la provincia en la que menos orgasmos se alcanzan: ocurre el 77,4 % de las veces. El territorio regional donde se alcanza el clímax con más frecuencia es Albacete, donde el 83,3 % de los encuentros finalizan de forma satisfactoria.

La fantasía más común de los españoles es hacer un trío, una ensoñación que también recorre en la comunidad autónoma: tener sexo con otras dos personas es el deseo más recurrente en 39 provincias, entre otras, las de Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Por otra parte, la fantasía de ser dominado sexualmente es la segunda fantasía más común en seis provincias, incluida Ciudad Real. Asimismo, mantener relaciones con una persona conocida destaca como el escenario erótico más citado en Albacete: a un 56,4% de sus vecinos le gustaría tener.