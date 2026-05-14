Page anuncia "pelea" a Puente y acusa al ministro de "esconderse" tras de los técnicos para dejar a la Mancha sin AVE

El trazado de la futura línea de alta velocidad Madrid-Jaén ha abierto un nuevo cisma entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el central. El anuncio del ministro Óscar Puente de que esta línea se trazará sobre la opción del by pass de Montoro en lugar de discurrir por el corredor que se dibujaría sobre las localidades manchegas de Mora (Toledo) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha llevado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, a advertir que la Junta va a "pelear".

"Nadie se puede esconder detrás de un técnico. Antes de eso está la decisión política", ha asegurado Page este jueves en alusión a los "criterios técnicos" esbozados por Puente el martes en el Senado para decantarse por la opción de Montoro.

En este sentido, ha apuntado que en este terreno, "por cada técnico del Ministerio que le gusta una opción, Castilla-La Mancha le puede ofrecer diez informes que digan otra cosa".

Como ya ha hecho la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, o la vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, Page ha recordado cómo esta línea de alta velocidad forma parte de un pacto que el propio Puente mantuvo hace poco más de un año durante una reunión con los alcaldes afectados.

"Castilla-La Mancha firmó hace ya muchos años muchas inversiones pactadas con el Gobierno de España, incluso con Francisco Álvarez-Cascos de ministro. Fíjense si han pasado años", ha recordado.

Por eso, ha lamentado que ahora "se tire a la basura tanto dinero gastado en una inversión porque algún técnico diga que una opción es mejor que otra".

El presidente castellanomanchego ha contextualizado esta decisión dentro de un debate mucho más amplio respecto al futuro de la comunicación en España. A este respecto ha señalado que hay que plantearse si "queremos que la alta velocidad sirva solo para las grandes ciudades o que beneficie a capitales más pequeñas".

"Si lo pagamos entre todos, tiene que beneficiar a la mayoría", ha apostillado.

De ahí que se haya mostrado convencido de que "vamos a terminar consiguiendo que se cumpla con el compromiso" adquirido para que este ramal de la alta velocidad "no solo pare en la Mancha y beneficie a la Mancha, sino para que también lo haga a Baeza y Linares".

"Las autovías y los trenes se hacen para vertebrar, para comunicar a la gente, no es una cuestión solamente de dinero", ha sentenciado el presidente regional.

Cambio de paso

Una reacción que se ha producido dos días después de que Óscar Puente escenificara en el Senado su cambio de postura respecto a una infraestructura clave para el desarrollo de la comarca de la Mancha.

Respondiendo a una pregunta una la senadora del PP Mariola Aranda sobre las infraestructuras ferroviarias de Jaén, Puente rechazó de forma contundente la alternativa defendida por plataformas ciudadanas, ayuntamientos e instituciones de Castilla-La Mancha y Jaén.

"La mejor opción es la del bypass de Montoro, una solución que reduciría en 50 minutos las tres horas y 42 minutos que se tarda en este momento en ir desde Madrid hasta Jaén, dejándolo en apenas dos horas y 50 minutos. Es una solución competitiva", defendía el ministro.

Por su parte, la senadora popular se mostró partidaria del corredor norte por Mora y Alcázar de San Juan que a su juicio permitirá establecer la conexión entre Jaén y Madrid en dos horas y 48 minutos, además de reducir costes y mantener las conexiones ferroviarias actuales de numerosos municipios manchegos.