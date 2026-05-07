Ya han entrado en vigor: Castilla-La Mancha aprueba ayudas al alquiler de hasta 571 euros al mes

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a poner en marcha las ayudas al alquiler. La orden de la Consejería de Fomento, publicada este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), recoge cuantías máximas de 571 euros por familia al mes y un presupuesto total de 5 millones de euros.

El titular de Fomento, Nacho Hernando ha destacado en unas declaraciones remitidas por la Junta de Comunidades a los medios que esta línea se sufraga "con fondos propios, exclusivamente de la comunidad autónoma”, con la que, ha asegurado, “no tengamos que esperar al desarrollo del Plan Estatal y que podamos darle continuidad a la gente que necesita esa ayuda para poder pagar el alquiler”.

De esta manera, estas ayudas pueden ser solicitadas por las personas que vivan de alquiler en Castilla-La Mancha y tengan ingresos limitados, siempre que no superen tres veces el IPREM, con carácter general, y cuatro veces el IPREM si se trata de familias numerosas de categoría general, personas con discapacidad o víctimas de terrorismo. Asimismo, se contabilizará cinco veces el IPREM en el caso de familias numerosas de categoría especial y personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%”.

Hernando ha detallado que “se podrá sufragar el 50% del alquiler mensual durante un máximo de 15 meses, algo que nos va a permitir, además, hacerlo con cabeza y con conocimiento de nuestra región, ya que las ayudas, como veníamos reclamándole al Gobierno de España, serán distintas en aquellas ciudades donde el precio del alquiler es más alto o es más bajo”.

Cuantías concretas

Así, el ámbito que tendrá el precio de alquiler máximo lo conforman las cinco capitales de provincia, junto con Azuqueca de Henares, Illescas y Seseña, con 953 euros; y 1.143 euros si se trata de personas con discapacidad o familias numerosas. En estos municipios es el precio más elevado de la región, debido a su dinamismo y a la demanda existente.

Tras estos, existe una segunda área geográfica con 876 euros de precio máximo y 1.051 en casos especiales; la tercera zona, limita en 762 y 914 euros, respectivamente; y la última área geográfica, para municipios más pequeños, cuyo precio de alquiler está fijado como máximo para obtener esta ayuda en 648 euros y 777 si se trata de personas con discapacidad o familias numerosas.

El responsable de Fomento ha asegurado que “con el presupuesto previsto, y al centrarse en las rentas de 2026, se estima que alrededor de 1.200 solicitudes podrán recibir la ayuda”. Asimismo, Hernando ha remarcado que “estas ayudas al alquiler no son una medida puntual, ya que desde 2013 Castilla-La Mancha ha destinado más de 140 millones de euros a este tipo de apoyos, beneficiando a más de 57.000 hogares y cerca de 173.000 personas en toda la región”.

La convocatoria publicada en el DOCM recoge que el plazo para presentar solicitudes comenzará este viernes, 8 de mayo, y terminará el 15 de junio de 2026. Las ayudas se concederán por orden de presentación, hasta que se agote el presupuesto disponible.

La ayuda se ingresará directamente en la cuenta bancaria de la persona beneficiaria, tras comprobar la documentación presentada y los pagos se realizarán en los meses de junio y septiembre y durante la primera quincena de diciembre.