Ya es oficial: aprobado el nuevo corredor Madrid-Valencia de bus que parará en 71 municipios de Castilla-La Mancha

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes proyecto de establecimiento del servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera entre Madrid y Valencia que tendrá paradas en 71 pueblos de Castilla-La Mancha con una reducción del 12 % respecto a la media ponderada de las tarifas actuales.

Concretamente, este corredor que atenderá a una población potencial de 6,2 millones de ciudadanos de 130 núcleos urbanos, discurre por 12 municipios de la provincia de Albacete, 4 de Ciudad Real, 30 de Cuenca y 25 de Guadalajara, además de 12 de Castellón, 7 de Madrid, 13 de Teruel y 27 de Valencia.

El nuevo mapa, que suma unos 7.240 km. de rutas, unifica las concesiones VAC-051 (Madrid-Badajoz-Valencia con hijuelas), VAC-248 (Puertollano-Tomelloso-Cuenca-Albacete-Valencia) y VAC-255 (Madrid-Molina de Aragón-Teruel-Valencia) a través de 22 rutas y 275 paradas "optimizadas por criterios de demanda y accesibilidad", aseguran desde el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.

Mapa del nuevo corredor Madrid-Valencia que discurre por 71 municipios de Castilla-La Mancha.

Como novedades principales, además de la mejora de tarifas, se incorporan nuevas paradas en Sisante y Villanueva de la Jara (Cuenca), que permiten conectar estas poblaciones con las vecinas de la Comunitat Valenciana.

Además, se han añadido las conexiones Arganda del Rey-Valencia, Gandía-Tarancón, La Almarcha-Valencia, La Almarcha-Madrid y Madrid-Sagunto.

Nueva ordenación

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha defendido que con estos cambios persiguen reordenar el mapa concesional de transporte por carretera conservando todas las rutas y paradas actuales con el objetivo de reducir tarifas, renovar flotas y mejorar los servicios.

Del mismo modo, subrayan que dan respuesta a la "gran demanda de movilidad entre Madrid, Cuenca y Valencia", conectando capitales y municipios de relevancia económica y turística como Madrid, Valencia, Gandía, Castellón, Requena o Sagunto.

También incluye rutas entre las ciudades y poblaciones de Madrid y Guadalajara con Teruel y de estas últimas con Valencia, además de la conexión entre Ciudad Real y Valencia y entre la capital valenciana y Albacete.

La previsión del ministerio es que este nuevo corredor sea utilizado por 524.300 viajeros en 2034.

Como sucederá en todos los corredores del nuevo mapa concesional, el concesionario deberá contar con un sistema de ayuda a la explotación (SAE) basado en sistemas de localización geoposicionada por satélite y comunicaciones de datos de última generación que permita la adecuada gestión de la explotación y ofrezca información en tiempo real sobre la flota de autobuses.

El anteproyecto para la prestación del servicio público de transporte regular de viajeros entre Madrid y Valencia ha estado sometido al procedimiento de información pública durante 30 días desde su publicación el pasado 16 de enero de 2026. El siguiente paso del Ministerio será proceder a la licitación del nuevo contrato para la explotación del servicio, tras recabar los informes pertinentes.

Tras la aprobación hace dos semanas del Madrid-Zaragoza-Cataluña y la realizada en noviembre para el Bilbao-Castro Urdiales, el corredor Madrid-Valencia es el tercero de los 31 nuevos corredores anunciados en noviembre de 2025 en el Diario Oficial de la Unión Europea y que completarán el mapa concesional del transporte público por carretera en España.