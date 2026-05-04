El PSOE recuerda al PP que el reglamento de las Cortes establece "prioridad absoluta" a temas regionales

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aclarado al Partido Popular que la Mesa del parlamento "se limita a aplicar el reglamento". Una afirmación que llega tras la acusación del PP de "veto a los debates nacionales para proteger al presidente, Pedro Sánchez".

"La Mesa de las Cortes se ha limitado a aplicar el Reglamento de la Cámara, que ciñe las cuestiones a tratar a los asuntos que son de su competencia", han explicado.

Una cuestión que también ha defendido el presidente del PSOE en el parlamento autonómico, Ángel Tomás Godoy, afirmando que existe un acuerdo que establece "una absoluta prioridad" de los temas regionales a debatir en el hemiciclo.

"El planteamiento que ha hecho el PP hoy era una iniciativa que estaba mal escrita para hablar de política nacional, que no tiene nada que ver con la política de Castilla-La Mancha. Nuestro planteamiento ha sido el que dice la norma, que hay que hablar de cuestiones que son de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

Asimismo, ha explicado que finalmente la Mesa de las Cortes, que tiene la decisión final de si se califica o no un debate, ha decidido rechazar la iniciativa del PP.

"No es pasar el rodillo, sino tomar las decisiones en función de lo que dicen las normas", ha afirmado.

"Al PP no le preocupa absolutamente nada lo que ocurre en Castilla-La Mancha. Intenta hablar siempre de cuestiones que se tienen que ver en el Congreso de los Diputados. Esto pone muy de manifiesto quién manda en el Partido Popular de Castilla-La Mancha", ha criticado.

Para Godoy, "si Tellado decide sobre el Estatuto, Bendodo viene y habla del agua y en las Cortes quieren hablar de temas nacionales, estamos ante un PP intervenido por Génova".

"En vez de decidir las cuestiones el presidente del PP autonómico, Paco Núñez, las decide el señor Tellado y esto no es bueno para la región", ha sentenciado.