La Aemet advierte de alertas amarillas por chubascos fuertes y granizo en estas dos provincias de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha afronta este sábado una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica al encontrarse entre las ocho comunidades autónomas activadas por avisos de tormentas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. La comunidad será una de las regiones del interior peninsular donde más atención se prestará a la evolución del tiempo, especialmente durante la tarde, cuando podrían registrarse los fenómenos más intensos.

En este sentido, la AEMET tiene previsto activar a partir de las 14:00 horas de este sábado avisos amarillos por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado y tormentas que pueden llevar asociado granizo en varias comarcas de las provincias de Cuenca y Guadalajara. En concreto, estas alertas afectarán a la Alcarria conquense y la Serranía de Cuenca, así como a las Parameras de Molina y la Alcarria de Guadalajara.

En términos generales, en Castilla-La Mancha se esperan cielos nubosos o cubiertos, con chubascos que podrán ir acompañados de tormentas ocasionales. Estas precipitaciones serán más intensas en la zona de la Ibérica y la Alcarria, donde se concentran los avisos amarillos, mientras que en el sur de la comunidad los episodios serán más dispersos y de menor intensidad.

Las provincias más expuestas a esta evolución serán especialmente aquellas situadas en el entorno oriental y nororiental de la comunidad, donde no se descarta que las lluvias sean localmente muy fuertes en algunos momentos de la tarde. Aunque las precipitaciones no serán persistentes durante toda la jornada, sí podrían descargar con intensidad en intervalos cortos de tiempo, lo que aumenta el riesgo de acumulaciones rápidas de agua en calles, carreteras y zonas de drenaje insuficiente.

Además de Castilla-La Mancha, los avisos meteorológicos también afectan este sábado a Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja. En el caso navarro, la situación será aún más adversa al elevarse el nivel de aviso a naranja durante la tarde.

Descenso térmico

La jornada también vendrá marcada por la presencia de brumas y probables nieblas matinales y nocturnas en zonas altas de la mitad oriental, lo que podría reducir la visibilidad en algunos puntos durante las primeras y últimas horas del día.

En cuanto a las temperaturas, la previsión apunta a un descenso generalizado de las máximas en gran parte de la Península, una tendencia que también se dejará notar en Castilla-La Mancha tras varios días con valores más suaves. Las mínimas, por su parte, se mantendrán estables o con ligeros ascensos en algunas zonas del centro peninsular. Respecto al viento, soplará de componente sur y este en áreas de la Meseta Sur, con intervalos moderados y algunas rachas que podrían acompañar el desarrollo de las tormentas.

De este modo, en las capitales de provincia las mínimas se situarán en torno a los 13 grados en Cuenca y Guadalajara, y alrededor de 14 grados en Albacete, Ciudad Real y Toledo. Las máximas, por su parte, no superarán los 19 grados en Guadalajara, 20 en Albacete y Cuenca, 21 en Toledo y 23 en Ciudad Real.

Ante esta situación, los servicios de emergencias recomiendan extremar la precaución, evitar estacionar en cauces secos o zonas inundables, revisar desplazamientos por carretera y seguir la información actualizada de los canales oficiales ante posibles cambios en la evolución meteorológica a lo largo del día.