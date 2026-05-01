El PSOE de Castilla-La Mancha reafirma su compromiso con los derechos de los trabajadores y clama por un empleo "digno"

El PSOE de Castilla-La Mancha ha conmemorado este viernes el Día del Trabajo reafirmando su compromiso con los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la región y destacando la "buena situación laboral actual en la comunidad".

Por su parte, el líder de los socialistas castellanomanchegos y presidente regional, Emiliano García-Page, ha reclamado "empleo digno y de calidad" y se ha mostrado "muy optimista" por los datos de empleo que arrojará la región la próxima semana.

Desde la Romería del Valle de Toledo ha asegurado que "muy probablemente será el mejor dato de paro de los últimos 18 años".

"El reto pendiente es encontrar trabajadores para muchos trabajos y encontrar trabajo para muchos otros que, queriendo, no coinciden en esa conveniencia. Castilla-La Mancha está en expansión y hay motivos para pensar en el crecimiento empresarial, fuera de las crisis y de los vaivenes que tiene el petróleo, la energía o la política mundial o nacional", ha expresado.

"Vivir con dignidad"

En Guadalajara, el secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, ha destacado los buenos resultados económicos de la provincia y del conjunto de Castilla-La Mancha. Y se ha referido al liderazgo en cuanto a confianza empresarial.

Asimismo, ha destacado la necesidad de "seguir defendiendo los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, también en las calles porque, aunque las cosas se están haciendo bien, no hay que relajarse".

De su lado, el secretario general del PSOE en la provincia de Albacete, Santiago Cabañero, ha reivindicado que "no puede haber democracia plena si los trabajadores y las trabajadoras no pueden vivir con dignidad".

"No podemos permitir que haya familias que, aun trabajando, no puedan desarrollar un proyecto de vida digno. Es necesario seguir reivindicando salarios que permitan acceder a una primera vivienda y mantener a las familias con la dignidad que merecen", ha indicado.

Legado y raíces socialistas

El secretario general provincial, José Manuel Caballero, ha inaugurado la nueva Casa del Pueblo de Alcolea de Calatrava, en un acto donde se ha conmemorado el 1 de mayo junto a militantes y simpatizantes.

Caballero ha reivindicado el "orgullo del legado de la historia de lucha socialista por la mejora de la vida de las personas trabajadoras y de los más vulnerables".

"Pablo Iglesias Pose creó el PSOE pensando en un colectivo en concreto de la sociedad que son los trabajadores y, por eso, es un buen día que lo celebremos hoy", ha afirmado, a la vez que ha destacado que "el gran valor que tiene el PSOE es que "siempre ha sido un instrumento al servicio de la sociedad".

Por último, ha destacado que el partido "es como un árbol en el que las hojas no es lo importante, aunque sea lo que se vea, sino las raíces". "Hay que reivindicarlas con mucho orgullo, ya que conquistas sociales como la sanidad o la educación pública, la lucha por la igualdad y todos los derechos alcanzados siempre han venido de la mano del PSOE", ha sentenciado.